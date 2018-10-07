ميناء دمياط يستقبل 7 سفن ويُصدر 7503 طن ملح

ميناء دمياط

محمود محسن



استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتى حاويات و 5 سفن بضائع عامة، فيما غادر3 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة من بينهم شحنة ملح تزن 7503 طن .



وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، بالإضافة إلى 25 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.



ولفت إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 174010،بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 87934 طنا.

يذكر أن غادر الميناء 3 قطارات لنقل الغلال والحبوب بحمولة إجمالية بلغت 3977 طن قمح.



وأضاف أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 7770 طن يوريا و 637 طن فوسفات و 4466 طن رمل و 7503 طن ملح و 380 طن مولاس .





