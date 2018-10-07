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الإسكندرية
سكرتير عام محافظة مطروح يطلب توحيد البيانات لتنفيذ قاعدة شاملة
الأحد 07 أكتوبر 2018 06:53 م
تامر سعيد سكرتير عام محافظة مطروح
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تامر سعيد سكرتير عام محافظة مطروح
معتز محمود
التقى المهندس تامر سعيد، سكرتير عام محافظة مطروح، مع عدد من الأجهزة المعنية بالمحافظة للتأكيد على ضرورة تدقيق البيانات وتوحيدها مع تحديثها دائما وتنفيذ قاعدة بيانات شاملة لأهميتها فى اتخاذ القرارات على مستوى المحافظة والمستوى الأعلى.
وطالب سعيد كذلك بضرورة مراجعة عدد قرارات الإزالة بكل مدينة، وما تم تنفيذه بالفعل مع شهادة شهرية من كل رئيس قرية ومدينة بالحفاظ على أملاك الدولة، وعدد القرارات التى تم تنفيذها بمواقعها ووضع رؤية لكيفية الحفاظ عليها مستقبلاً، خاصة مع بداية الموجه الحادية عشر للحفاظ على أراضى الدولة وإزالة التعديات.
كما أشار سكرتير عام المحافظة الى استمرار عمل لجان المعاينة لتقنين الأراضى يوميا وتشكيل لجان البت، وتحديد الأسعار فورا ووفقًا للشرائح المحددة.
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