جراف| أجندة الأحداث الثقافية اليوم الأحد 7 أكتوبر 2018

الأجندة الثقافية

سلوى عثمان



تقدم المال مجموعة من الفاعليات والمسرحيات والحفلات الغنائية التى تقام، اليوم الأحد، بالعديد من الأماكن والمسارح المختلفة بالقاهرة والإسكندرية.





