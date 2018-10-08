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بورصة وشركات
بعد عام من بدء النشاط.. هيرميس كينيا تصعد للمرتبة الثالثة
الإثنين 08 أكتوبر 2018 06:10 م
شعار هيرميس الجديد
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شعار هيرميس الجديد
منى عبدالباري
قفزت شركة إى.إف.جى هيرميس كينيا المحدودة، للمركز الثالث بين شركات السمسرة في السوق الكيني بحصة سوقية 9.22% في سبتمبر 2018.
ويأتي هذا النجاح عقب عام واحد من بدء شركة إى.إف.جى هيرميس كينيا المحدودة المملوكة بالكامل للمجموعة المالية هيرميس نشاطها بالسوق الكيني، وذلك في إطار استراتيجية الشركة الأم للتوسع فى الأسواق المبتدئة، والتي واصلتها العام الحالي بالدخول للسوق النيجيرية.
وكان كريم عوض، الرئيس التنفيذي لهيرميس القابضة، قال في تصريحات سابقة لـ"المال"، إن المجموعة تستهدف أن تستحوذ عوائد أعمالها بالأسواق المبتدئة على حصة مهمة من إيرادات بنك الاستثمار، خلال فترة تتراوح بين 5 و7 سنوات قادمة.
وكانت المجموعة أعلنت يوليو الماضي، دخولها فى اتفاقية نهائية للاستحواذ على كامل أسهم شركة پريميرا أفريكا، إحدى شركات الخدمات المالية وبحوث الاستثمار بالسوق النيجيرية، والتى تقوم بتقديم باقة من الخدمات المالية لعملائها من المستثمرين المحليين والأجانب.
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