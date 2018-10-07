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اقتصاد وأسواق
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق.. الأحد 7-10-2018
الأحد 07 أكتوبر 2018 06:15 م
الخضراوات والفواكه
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أسعار الخضراوات والفاكهة.. اليوم
الخضراوات والفواكه
الصاوي أحمد
شهدت أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم الأحد ,إرتفاعا في الأسواق طبقا لتجار في الأسواق.
وتراوح سعر الطماطم بين 8 إلي 10جنيهات، والبطاطس 8جنيهات، والخيار 7جنيهات، و البامية 18جنيها بدلا من 15 الفاصوليا الخضراء 16 جنيها،بدلا من 15 جنيها، الفلفل 7 جنيهات، الباذنجان 5 جنيهات .
بينما إرتفعت أسعار بعض أنواع الفاكهة حيث تراوحت أسعار الموز مابين 10 جنيهات،إلي 12 بزيادة 2 جنيه والجوافة بين 8 إلى 10 جنيهات للكيلو. والبرتقال أبو صرة بـ8.5 جنيها.
كما تراوحت أسعارالعنب البناتي بين 15الي 20جنيها، والتفاح الأصفر بـ25 جنيها، والتين تراوح من 15الي 20 جنيها، برقوق 15 جنيها، الكمثرى 10 جنيهات، المانجو تراوح من 16 إلى 20 جنيها، والرمان 7 جنيهات، البلح البارحي 35جنيها.
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