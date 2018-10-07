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المتحف البريطاني: الفراعنة ابتكروا صباغة الجوارب
الأحد 07 أكتوبر 2018 06:03 م
جورب ملون
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جورب ملون
خالد بدر الدين
اكتشف علماء آثار في المتحف البريطاني باستخدام طريقة تصوير جديدة، كيف استخدم الفراعنة الأصباغ والألوان على جوارب الأطفال التي تم اكتشافها من ركام في مدينة أنتينوبوليس القديمة في مصر الرومانية، والتى يرجع تاريخها إلى عام 300 بعد الميلاد، ليقدم إلينا المصريون القدماء الجوارب بعد أن قدموا الورق والأهرامات ليصبحوا من أوائل مستخدمي الجوارب بشكلها الحديث.
وذكرت شبكة سكاى نيوز أن طريقة التصوير الجديدة حددت الأصباغ التي استخدمت في تلوين الجوارب الأثرية، وهي الأحمر والأزرق والأصفر، وكشفت أيضا كيف استخدم الناس في الفترة المتأخرة من العصور القديمة الصباغة والغزل، لخلق ألوان لا تعد من مواردهم الشحيحة.
وقالت الدكتورة جوان داير، العالمة في قسم البحث العلمي في المتحف الذي طور آلية التصوير: "كان من المثير أن نجد أن الخطوط الملونة المختلفة الموجودة في جورب الطفل قد تم إنشاؤها باستخدام مزيج من ثلاثة أصباغ طبيعية فقط".
وإذا كانت الجوارب موجودة منذ العصر الحجري، عندما استخدم رجال الكهوف جلود الحيوانات، إلا أن علماء بريطانيا يعتقدون أن المصريين القدماء هم أول من حاك الجوارب بشكلها الجديد.
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