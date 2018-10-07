استقرار اسعار الذهب اليوم الأحد 7-10-2018



أسعار الذهب في مصر الآن:







- أسعار الذهب عيار 18 في مصر الآن 515 جنيهًا.



- أسعار الذهب عيار 24 في مصر الآن 686 جنيهًا.



- أسعار الجنيه الذهب في مصر الآن 4804 جنيهات