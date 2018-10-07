أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

استقرار اسعار الذهب اليوم الأحد 7-10-2018

أسعار الذهب
أسعار الذهب
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أسعار الذهب


عمر سالم
استقرت اسعار الذهب اليوم الاحد فى مصر 7-10-2018 فى نهاية تعاملات اليوم  ، وذلك على خلفية استقرار اسعار أوقية الذهب فى البورصة العالمية.

أسعار الذهب في مصر الآن:

- أسعار الذهب عيار 21 في مصر الآن 600 جنيه.

- أسعار الذهب عيار 18 في مصر الآن 515 جنيهًا.

- أسعار الذهب عيار 24 في مصر الآن 686 جنيهًا.

- أسعار الجنيه الذهب في مصر الآن 4804 جنيهات

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