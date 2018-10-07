مبادرة القضاء على فيروس سي.. أهم فقرات التوك شو الليلة

خريطة برامج التوك شو

رحاب صبحى :



مبادرة القضاء على فيروس سي فى "المواجهة" على إكسترا نيوز

يستضيف برنامج "المواجهة" الذى تقدمه الإعلامية ريهام السهلى، على قناة إكسترا نيوز فى العاشرة مساءً، الدكتورة ريهام غلاب، مدير مبادرة الرئيس للكشف عن الأمراض غير السارية، والدكتور محمد حساني عبد الله، مدير مبادرة الرئيس السيسي للكشف عن فيروس سي.



ومن المقرر أن يناقش الضيوف خلال الحلقة، تفاصيل مبادرة القضاء على فيروس سي، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، للحفاظ على صحة المواطن المصرى.



وفى الفقرة الثانية، يستضيف البرنامج، هايدى شلبى، مديرة مشروع "عاش هنا" بجهاز التنسيق الحضارى، للحديث عن تفاصيل المبادرة التى تختار شخصيات كبيرة لتخليد ذكراهم وإبداعهم.



ملف السكة الحديد واستراتيجية تطويرها فى " رأى عام "على ten

يناقش الإعلامى عمرو عبد الحميد، فى برنامجه رأى عام فى الثامنة مساءً على قناة ten ، ملف السكة الحديد واستراتيجية تطويرها ومدى انعكاس ذلك على المواطنين، وطرح بعض الأسئلة، وهل تتحرك القطارات وتصل فى مواعيدها بعد إطلاق تطبيق الحجز الإلكترونى؟ متى تنتهى خطة تطوير الخدمات المقدمة للركاب التى بدأت بتحديث عربات النوم؟.



دور الفن فى حرب أكتوبر فى " القاهرة اليوم"

يستضيف برنامج "القاهرة اليوم" على قناة "اليوم" فى العاشرة مساء ً، الناقد الفنى أحمد السماحى، والفنان أحمد فؤاد سليم، للحديث عن دور الفن فى الحرب أكتوبر المجيدة، وكيف يشكل الفن وجدان المجتمع، كما يخصص فقرة للحديث خطط التموية التى اتبعتها القوات المسلحة عام 73 لتضليل العدو الإسرائيلى ومن الإغارة عليه، ويتحدث خلالها اللواء فؤاد فيود مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية وأحد قادة حرب أكتوبر المجيد البرنامج تقديم جمال عنايات وإدوراد ومجموعة كبيرة من مذيعيين القناة .



لأول مرة تفاصيل خطة هيكلة وإصلاح أقدم بنك عقاري في مصر والعالم فى" مال وأعمال " على إكسترا نيوز

يستضيف الإعلامي إسماعيل حماد، مذيع برنامج "مال وأعمال" بقناة "إكسترا نيوز" ، في السابعة والنصف مساءً، عمرو كمال، رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي.



ويكشف "كمال"، لأول مرة تفاصيل خطة هيكلة وإصلاح أقدم بنك عقاري في مصر والعالم، وسبل انتشاله من خسائر السنوات الماضية، ويتناول الوضع الاقتصادي الراهن لمصر، وقراءة في مؤشرات الاقتصاد الكلي.



وقال الإعلامي إسماعيل حمَّاد، إن الحوار تضمن التأكيد علي أن وضع الاقتصاد المصري كان خطيرًا قبل تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الرئاسة في 2014، وأن الإصلاح الاقتصادي أنقذ مصر من الدخول في سيناريوهات كارثية.



ويقدم حماد برنامج "مال وأعمال"، يوم الأحد من كل أسبوع، ويستضيف أبرز الشخصيات الاقتصادية مصريًا وعربيًا وعالميًا.