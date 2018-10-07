المتحف البريطانى: الفراعنة ابتكروا صباغة الجوارب

لعنة الفراعنة أشهر قصص اللعنات التي تصيب غزاة المقابر الأثرية



خالد بدر الدين



اكتشف علماء آثار في المتحف البريطاني، باستخدام طريقة تصوير جديدة، كيف استخدم الفراعنة الأصباغ والألوان على جوارب الأطفال التي تم اكتشافها من ركام في مدينة أنتينوبوليس القديمة في مصر الرومانية والتى يرجع تاريخها إلى عام 300 بعد الميلاد.



وقتا العلماء إن المصريين القدماء قدموا الجوارب بعد أن قدموا الورق والأهرامات، ليصبحوا من أوائل مستخدمي الجوارب بشكلها الحديث.



وذكرت شبكة سكاى نيوز أن طريقة التصوير الجديدة حددت الأصباغ التي استخدمت في تلوين الجوارب الأثرية، وهي الأحمر والأزرق والأصفر، وكشفت أيضا كيفية استخدام الصباغة والغزل في الفترة المتأخرة من العصور القديمة لخلق ألوان لا تعد من مواردهم الشحيحة.



وقالت الدكتورة جوان داير، العالمة في قسم البحث العلمي في المتحف الذي طور آلية التصوير: "كان من المثير أن نجد أن الخطوط الملونة المختلفة الموجودة في جورب الطفل قد تم إنشاؤها باستخدام مزيج من ثلاثة أصباغ طبيعية فقط".



وإذا كانت الجوارب موجودة منذ العصر الحجري، عندما استخدم رجال الكهوف جلود الحيوانات، إلا أن علماء بريطانيا يعتقدون أن المصريين القدماء هم أول من حاك الجوارب بشكلها الجديد.