رئيس الحكومة: 4٫7 مليار جنيه استثمارات بالشروق ومشاريع إضافية بـ 300 مليون جنيه





صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن إجمالي الاستثمارات بمدينة الشروق، 4.7 مليار جنيه، بينما تبلغ استثمارات الخطة المعتمدة للعام المالي 2018/2019، 644.96 مليون جنيه، ومن المقرر تنفيذ أعمال إضافية لتنمية المدينة، بقيمة تقديرية 300 مليون جنيه، ليصل إجمالى قيمة الأعمال خلال العام المالي الحالي نحو مليار جنيه.وأوضح المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه​ تم الانتهاء من تنفيذ 4416 وحدة سكنية (184 عمارة) بالإسكان الاجتماعى بمدينة الشروق، تحت إشراف جهاز المدينة، وتم تسليم 2165 وحدة منها لمستحقيها حتى الآن، كما تم الانتهاء من تنفيذ عدد من المبانى الخدمية، لخدمة مناطق الإسكان الاجتماعي، وهى، 3 أسواق تجارية، وحضانتان، وملعبان ثلاثيان، وجارٍ تنفيذ مدرستين للتعليم الأساسي، وسوق تجارية، ووحدة صحية، ومسجد.وقال عن المرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، أنه تم استلام 45 عمارة، وجارٍ معاينة 5 عمارات أخرى، و تسليم 350 وحدة سكنية للحاجزين، وجارٍ تنفيذ 2808 وحدات (117 عمارة)، كما يجرى بالمرحلة الثانية بالمشروع، تنفيذ 1224 وحدة (51 عمارة) ومعاينة 6 عمارات للاستلام.وأضاف بأن مشروع "JANNA" للإسكان الفاخر بالمدينة، يضم 1104 وحدات سكنية (46 عمارة)، حيث يتم حالياً تنفيذ 480 وحدة (20 عمارة)، بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتم الفتح الفنى لتنفيذ 384 (16 عمارة)، والفتح المالى لتنفيذ 240 (10 عمارات)، ومشيراً إلى أنه بدأ تنفيذ 2736 وحدة سكنية (114 عمارة)، بمشروع "سكن مصر"، وتمت الموافقة على طرح المبانى الخدمية (الوحدة الصحية - الحضانة - السوق التجارية الإدارية)، وجارٍ استكمال إجراءات الموافقة الفنية لتنفيذ المدرسة، وجارٍ أعمال تصميم المرافق بواسطة مكتب استشارى متخصص.وأشار إلى أن قيمة عقود الأعمال المُسندة للطرق وتنسيق الموقع الجاري تنفيذها حالياً بلغت حوالي 950 مليون جنيه، حيث يجرى تنفيذ طرق ومرافق، وتنسيق الموقع بالمرحلتين الأولى والثانية بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، بمنطقة مركز المدينة (2)، ومشروع إنشاء طرق عمارات الإسكان الاجتماعي بالواجهة الشرقية، وأعمال مرافق (مياه – صرف – ري – طرق) بمنطقة الميكروويف، ومشروع طرق ورفع كفاءة الطريق الشرقي القديم الجزء الشمالي، ومشروع رفع كفاءة واستكمال قطاعات الطرق للإسكان العائلي (1-2).وقال المهندس شريف الشربينى أن هناك عدد من مشروعات الطرق وتنسيق الموقع تحت الطرح، منها رفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع لمنطقة إسكان الشباب 63م2 – 70م2 الشمالي، ورفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع لمنطقة إسكان الشباب 100م2، ورفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع لمنطقة إسكان الشباب 70م2، وإسكان المستقبل 63م2 الجنوبي، ورفع كفاءة الطريق الشرقي القديم الجزء الجنوبي، ورفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع بالحي الخامس غرب، ورفع كفاءة الطرق وتنسيق موقع بحي النادي، ورفع كفاءة الطرق وتنسيق موقع لمنطقة الإسكان الفاخر ومركز المدينة (1)، وأعمال صيانة وترميم الأحياء (الثالث – الثامن – التاسع)، ورفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع لمنطقة الإسكان القومي (900) وحدة.وأوضح المهندس شريف الشربينى أنه تم إعادة التخطيط لبعض قطع الأراضي بالمدينة لزيادة العائد الاستثماري، وتشمل (منطقة خدمات شمال الحي الأول شرق - جزء من مركز المدينة 1 - جزء من مركز المدينة 2 - المنطقة الترفيهية) وجارٍ إجراءات طرحها ضمن أقرب مزايدة بالمظاريف المغلقة، وتم مخاطبة هيئة المجتمعات العمرانية بشأن استغلال القطع الشاغرة بنشاط عمراني متكامل لطرحها فى أقرب مزايدة، والإعلان عن طرح حق استغلال وتطوير 5 مواقع بالواجهة الجنوبية، بمساحات تتراوح بين 15 و20 فداناً بأنشطة خدمية (تجارية – ترفيهية – مطاعم – إداري – غيرها)، بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاماً، ولاعتماد المخطط المقترح بين خطوط الغاز، مشيراً إلى أنه تم تخصيص مكان كموقف اتوبيسات سيرفيس وتحديد خطوط السير الداخلية بالمدينة، وذلك تسهيلاً علي المواطنين للوصول إلى أى مكان بها، وجارٍ استكمال الدراسة لإنشاء منظومة نقل داخلي بالمدينة، كما تم اعتماد المخطط الاستراتيجي لمدينة الشروق طبقا للقرار الجمهوري (636) لسنة 2017، وجارٍ تقنين أوضاع الأراضي المضافة للمدينة طبقا لقرار مجلس الوزراء 2119 لسنة 2015، وإزالة الإشغالات المخالفة، ودراسة الملفات الخاصة بهذا الشأن والطلبات المقدمة، وتم اعتماد المخطط التصميمي للمنطقة.وفيما يتعلق بالمباني الخدمية بمدينة الشروق، قال رئيس الجهاز: جارٍ تنفيذ 9 مبان خدمية منها (أسواق تجارية، ووحدة صحية، ومدارس، ومركز شباب)، وتم إسناد الأعمال لتنفيذ 8 أسواق تجارية بشرق وغرب المدينة لتدعيم الخدمات المُقدمة للمواطنين، كما تمت الموافقة على موقع إقامة مبنى لمجمع المصالح الحكومية بمنطقة الخدمات المستقبلية شمال الحي الأول شرق، وجارٍ إعداد المستندات تمهيداً للطرح، إقامة 3 ملاعب خماسية بالمدينة، وجارٍ إجراءات الطرح لأراضٍ بمقابل الانتفاع، وجارٍ أخذ الموافقة على تنفيذ حضانة لخدمة مشروع سكن مصر، ونادٍ رياضي بمنطقة الميكروويف.وبالنسبة لأعمال التجميل والنظافة وصيانة الزراعات، أضاف المهندس شريف الشربينى: تم ويجرى تطوير عدد من الميادين بمداخل المدينة، وداخلها، وإنشاء عناصر جمالية بها، حيث تم تنفيذ ميدانين بجوار مداخل المرحلة الأولى بمشروع "دار مصر"، وميدانين بمدخل السويس 2، وميدان الحرية بالحي التاسع، وجارٍ تنفيذ ميدان بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، ويتم حاليا الحصول على الموافقات لتنفيذ حديقة عامة بمنطقة مركز المدينة 2.