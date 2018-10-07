زيادة المخصصات المالية لمستشفي جهينة المركزي 180 مليون جنيه

رئيس الوزراء مصطفى مدبولى



ياسمين فواز



قال النائب خالد صالح أبو زهاد، عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة، إنه بعد التواصل مع المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، تمت الموافقة على زيادة المخصصات المالية لاستكمال مستشفى جهينة.



وقال في بيان صحفي اليوم، إنه تم رفع المخصصات من 60 مليون جنيه إلى 180 مليونا.



وأوضح أن بعد تعويم الجنيه توقفت أغلب المشروعات بسبب زيادة التكلفة، مما أدى إلى إعادة تقييم للمشروعات.



وأضاف أنه تواصل مع المقاول لحثه على العمل بكل قوة وفي أسرع وقت من أجل الانتهاء من مستشفى جهينة في أقرب وقت والبدء في العمل خلال العمل في الأسبوعين المقبلين.

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