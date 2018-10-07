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سيـــاســة
زيادة المخصصات المالية لمستشفي جهينة المركزي 180 مليون جنيه
الأحد 07 أكتوبر 2018 05:34 م
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى
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رئيس الوزراء مصطفى مدبولى
ياسمين فواز
قال النائب خالد صالح أبو زهاد، عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة، إنه بعد التواصل مع المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، تمت الموافقة على زيادة المخصصات المالية لاستكمال مستشفى جهينة.
وقال في بيان صحفي اليوم، إنه تم رفع المخصصات من 60 مليون جنيه إلى 180 مليونا.
وأوضح أن بعد تعويم الجنيه توقفت أغلب المشروعات بسبب زيادة التكلفة، مما أدى إلى إعادة تقييم للمشروعات.
وأضاف أنه تواصل مع المقاول لحثه على العمل بكل قوة وفي أسرع وقت من أجل الانتهاء من مستشفى جهينة في أقرب وقت والبدء في العمل خلال العمل في الأسبوعين المقبلين.
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