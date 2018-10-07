إزالة صورة رونالدو من غلاف لعبة فيفا 19





خالد بدر الدينأزالت شركة "إي إيه سبورتس" EA Sports صورة نجم يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو، من غلاف لعبة "فيفا 19" على موقعها الإلكتروني، بعد إعادة فتح التحقيق في قضية تتهم فيها كاثرين مايورجا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو باغتصابها في 2009.ونقل موقع "بليتشر ريبورت" عن صحيفة "آس" الإسبانية، أن شركة "إي إيه سبورتس" علّقت على حذف صورة رونالدو ببيان جاء فيه: "تابعنا التقارير التي تناولت مزاعم ضد كريستيانو رونالدوو نراقب الوضع عن كثب، ونتوقع من الرياضيين وسفراء علامتنا التعامل مع أنفسهم بطريقة تتفق وقيم الشركة".وأطلقت "إي إيه سبورتس" في سبتمبر الإصدار 19 من لعبة "فيفا"، وكان رونالدو على غلافها، وهو يرتدي زي نادي يوفنتوس الذي انتقل إليه منذ شهر يوليو الماضى، وتصدر لعبة "فيفا 19" بعدة نسخ سنويا.وشركة إى إيه سبورتس EA Sports هي علامة تجارية لشركة إلكترونيك آرتس تقوم بصنع وتطوير ألعاب الفيديو الرياضية وتأسست عام 1991 وقامت بإصدار سلاسل ألعاب مثل: سلسلة فيفا.ومعظم الألعاب تحت هذه العلامة يتم تطويرها بواسطة شركة إي إيه كندا (وهو استوديو تابع لإلكترونيك آرتس)، بالإضافة إلى شركات إي إيه تيبرون وإي إيه بلاك بوكس.