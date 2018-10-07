ننشرأبرز ردود اتحاد الكرة على تقرير المخالفات





أقترب اللجنة القانونية، بالاتحاد المصرى لكرة القدم، والتى شكلها مجلس الجبلاية، برئاسة المهندس هانى أبو ريدة، من الانتهاء من الردود على تقرير وزارة الشباب والرياضة، والتى تضمن 16 مخالفة مالية وإدارية، بعد أن أمهل الدكتور أشرف صبحى، مجلس اتحاد الكرة، 30 يوماً للرد عليها، قبل تحويلها للنيابة العامة.ومن بين نقاط اعتراض لجنة الوزارة، تقاضي لاعبي الفراعنة، والأرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفنى السابق للمنتخب، مكافآت بدون وجه حق، والحصول على ملابس من مخازن الاتحاد، والتعاقد مع شركات بالأمر المباشر لتزويد المنتخب بالملابس والتكفل بانتقالاته.كما تشمل المخالفات التي أوردها التقرير، تجاهل بيع حصة الاتحاد من تذاكر مباريات كأس العالم "روسيا 2018"، وسفر أعضاء الجبلاية، إلى روسيا بدون وجه حق، مما اعتبرته الوزارة إهدارا للمال العام.وقال أحد أعضاء المجلس، رفض ذكر أسمه، لـ"المال"، أن ما جاء في التقرير ليس اتهامات، وإنما ملاحظات روتينية للوزارة ترسلها سنويا إلى الاتحاد، وأن الوزارة تجري هذا العملية الرقابية الروتينية بشكل سنوي، لكنها اكتسبت زخما هذا العام بسبب صدور التقرير عقب مشاركة المنتخب في المونديال.وأضاف المصدر: "أن لجان الاتحاد، على رأسها الإدارة المالية والقانونية، تعكف على إعداد الرد الرسمي على كل ملاحظة أتت من الوزارة، ومن خلال التعامل مع مسؤولي اللجان، فهم يملكون الردود على كل جزئية، ذكرت في التقرير".وأوضح "اتحاد الكرة له ردود قانونية، إذا كانت هناك بعض الملاحظات لا تتفق مع اللوائح سيقوم الاتحاد بتلافيها خلال المهلة المحددة للرد، ومدتها 30 يوما، وعلى سبيل المثال، إذا كان اعتراض الوزارة على شراء تذكرة سفر من خزينة الاتحاد دون وجه حق، سيقوم صاحبها بدفع ثمنها".وقال المصدر: " إن كل الملاحظات مردود عليها، خاصة التي تؤكد سفر وزير الرياضة السابق خالد عبد العزيز، مع بعثة المنتخب إلى كأس العالم، رغم أن اسمه كان خارج القرار الوزاري، موضحا أن وزير الرياضة لا يسافر بقرار وزاري بل يسافر بقرار من رئيس مجلس الوزراء، كما سيتم الرد على إقامة الوزير مع البعثة في روسيا، خاصة وأنه لم يكن مقيما مع البعثة من الأساس".وأشار: "تضمن التقرير مخالفة سفر عضو مجلس إدارة مع بعثة المنتخب، رغم أنه تلقى دعوة لحضور ورشة عمل للفيفا، وبالتالي سفره كان بدعوة شخصية هو وأحد موظفي اتحاد الكرة، لحضور تلك الورشة، بالإضافة إلى مخالفة صرف مكافآت للاعبي المنتخب الوطني رغم الهزيمة من البرتغال في سويسرا بالمخالفة للائحة، وأكد المصدر أن ما صرف كان مكافآت سابقة، وليست خاصة بتلك المباراة".وتعرض اتحاد الكرة لانتقادات لاذعة مؤخرا، بعد أزمات انفجرت بشأن النجم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي قبل وأثناء المونديال، وكانت المشكلة الأكبر التضارب بين رعاة المنتخب وصلاح الذي عرض الأخير لخسائر مادية وأدبية فادحة، وغياب الأجواء التي من شأنها وضع لاعبي المنتخب في قمة تركيزهم خلال معسكر المونديال.ومن بين المشكلات أيضا اختيار مدينة بعيدة عن ملاعب المباريات للإقامة، وأخيرا توريط صلاح في لقاءات مع الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، مما وضعه في شبهة الاستغلال السياسي، من أجل تلميع صورة زعيم متهم بارتكاب انتهاكات حقوقية.