النزيف يتواصل ..تعرف على الأداء المتوقع لأنشطة الأسهم هذا الأسبوع

منى عبدالباريفيما تواصل البورصة هذا الأسبوع معاناتها مع التقلبات الحادة بين الصعود والهبوط، توقع محللون أن يشهد عدد من الأسهم على كلا من المؤشرين الرئيسيين للسوق EGX30، و EGX70 تحركات إيجابية.ويقول خبراء لـ "المال" إن السوق سيواصل أداءه الضعيف هذا الأسبوع في ظل عدم وجود أي محفزات، والاتجاه التحفظي للمؤسسات المحلية، وجنوح الأجانب نحو البيع.وأشار محمد الأعصر رئيس قسم التحليل الفني بشركة أمان لتداول الأوراق المالية إلى تحركات عدد من الأسهم المدرجة على المؤشر EGX30 على رأسها البنك التجاري الدولي بين مستويات 80 و 82 جنيها، موضحا أن هذه المستويات تؤمن للمؤشر الثلاثيني الاتجاه لمستوى 14300 نقطة.وكان التجاري الدولي أغلق الأسبوع المنقضي عند مستويات 81.46 جنيه الخميس الماضي، متراجعا 0.48% بإجمالي تداولات 38 مليون جنيه.كما رجح تحركات سلة من الأسهم الأخرى ، وأبرزها مجموعة طلعت مصطفى القابضة بين 10.25 و 11.25 جنيه، و جلوبال تيليكوم بين 3.10 و 3.60 جنيه، و مصر الجديدة للإسكان والتعمير بين مستويات 19.5 و 22.80 جنيه، و المصرية للمنتجعات السياحية بين 1.75 و 1.90 جنيه، و عامر جروب القابضة بين 0.18 جنيه، و 0.20.5 جنيه، وبايونيرز بين بين 6.15 و 6.80 جنيه.وكانت إغلاقات الأسهم السابقة جاءت الأسبوع الماضي عند 10.6 جنيه لطلعت مصطفى، و 3.3 جنيه لجلوبال تيليكوم، و 20.6 جنيه لمصر الجديدة، و 1.8 جنيه للمصرية للمنتجعات السياحية، و 0.18 جنيه لعامر جروب، و 6.3 جنيه لبايونيرز القابضة للاستثمارات المالية.وعلى صعيد أسهم المؤشر السبعيني توقع الأعصر تحرك أسهم الكابلات الكهربائية بين 0.90 و 1.02 جنيه، و أبو قير للأسمدة بين 30.5 و 32.5 وأوراسكوم للتنمية بين 4.25 و 4.85 جنيه، و الصعيد للمقاولات بين 0.57 و 0.61 جنيه.وأغلق سهم الكابلات الأسبوع المنقضي عند 0.97 جنيه، وسهم أبو قير عند 31 جنيه، وأوراسكوم للتنمية عند 4.6 جنيه، والصعيد للمقاولات عند 0.58 جنيه.ويرى محمد كمال رئيس قسم المؤسسات المحلية بشركة رواد لتداول الأوراق المالية أن أداء السوق الحالي يعد معقولا مقارنة بعدم وجود محفزات في الفترة الراهنة، وموجات جني الأرباح التي تظهر سريعا كلما ظهرت بوادر ارتفاع.وتوقع كمال تحرك سهم التجاري الدولي بين مستويات 80 و 81 جنيه، مؤكدا أن البقاء في نطاق هذا المستوى يضمن للسوق الوصول للمستويات المستهدفة هذا الأسبوع.والأسبوع الماضي عاودت السوق مجددا اتجاهها الهبوطي، لتخسر معظم المكاسب التي حققتها في موجة التعافي التي شهدتها الأسبوع السابق، مغلقة على تراجع شبه جماعي للمؤشرات، وسط خسائر قيمتها 20 مليار جنيه لرأس المال السوقي بضغط مبيعات أجنبية .و بنهاية الأسبوع الماضي، خسر رأس المال السوقي معظم مكاسبه السابقة ليغلق عند 782 مليار جنيه، مقارنة بـ 802 مليار الأسبوع السابق، خاسرا 20 مليارا.وخسر المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 ما نسبته 3.6% ليغلق عند 14104.9 نقطة ، فيما أغلق مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70" عند مستويات 699 نقطة، وهي تقريبا نفس مستويات إغلاقه الأسبوع الماضي، وتراجع المؤشر الأوسع نطاقا "EGX100" بنحو 1% مغلقا عند 1768.96 نقطة .وكان نصيب المستثمرين المحليين من التعاملات 74.75% ، تلاهم مباشرة الأجانب بنسبة 14.33% بصافي بيع 224.13 مليون جنيه، فيما كان نصيب العرب 10.92% من التعاملات متجهين للشراء بواقع 741.84 مليون جنيه.وفي المقابل كان نصيب المؤسسات من التعاملات 70.68% بصافي شراء 55.24 مليون جنيه، فيما كان نصيب الأفراد من التعاملات 29.32%.