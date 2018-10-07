رونالدوا



خالد بدر الدين



انهارت أسهم فريق يوفنتوس الإيطالي بأكثر من 5.37 % من قيمتها فى نهاية الأسبوع الماضى فى بورصة ميلانو الإيطالية بعد توجيه اتهام لنجم الفريق كريستيانو رونالدو باغتصاب سيدة تدعى كاثرين مايورجا في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2009.



وذكرت وكالة رويترز أن نادى يوفنتوس الذى فاز بلقب بطل الدوري الإيطالي في المواسم السبعة الأخيرة كان يدعم رونالدو ولكن صدرت بيانات من شركات راعية له تعرب فيها عن مخاوفها من أنه قد يخسر القضية مما جعل أسهم يوفنتوس تخسر,بعد أن حققت مكاسب تصاعدية منذ انضمام أفضل لاعب في العالم خمس مرات الى صفوفه صيف العام الحالي من ريال مدريد الإسباني، في صفقة وصلت قيمتها الى نحو 100 مليون يورو.



وأقامت مايورجا دعوى قضائية ضد رونالدو في محكمة بولاية نيفادا الأمريكية اتهمته فيها باغتصابها في فندق بلاس فيجاس عام 2009، فيما نفى اللاعب (33 عاما) مزاعم الاغتصاب.



وقال اللاعب إنه مرتاح الضمير وسينتظر نتائج أي تحقيقات، وكتب رونالدو في حسابه في تويتر "أنفي تماما الاتهامات الموجهة ضدي. الاغتصاب جريمة فظيعة تتعارض مع كل شيء أؤمن به".



وحال إدانة رونالدو بتهمة الاغتصاب المزعوم، فإنه سيخسر الملايين كما حدث مع العديد من الرياضيين سابقا، والذين تخلت عنهم الشركات الراعية عقب ارتكابهم لفضائح جنسية ومخالفات في المنشطات.



وعبرت شركة "نايكي" الأمريكية للملابس الرياضية و شركة EA Sports للألعاب الإلكترونية عن قلقهما بشأن مزاعم الاغتصاب، التي وجهت إلى رونالدو أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم لدرجة أن شركة الأخيرة أزالت صورته اليوم من لعبتها فيفا بعد استمرارها لعامين متتاليين.



وتعمل شركة "نايكي" مع رونالدو منذ عام 2003 ووقعت في 2016 عقدا مدى الحياة مع اللاعب البرتغالي، وأشارت مجلة "فوربس" إلى أن المقابل يصل إلى مليار دولار (760 مليون يورو(.

