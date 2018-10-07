إحصاء | وحدات رعاية الامومة والطفولة تتراجع لأدنى مستوى في 14 عام

المال خاص:رصد تقرير حديث للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع عدد مراكز رعاية الأمومة والطفولة على مستوى الجمهورية لأدنى مستوى خلال 14 عام، لتسجل 146 مركزا فقط عام 2016، مقابل 204 مركز عام 2003.وتحت عنوان اعداد وحدات الرعاية الصحية الأساسية خلال الفترة من 2003 حتى 2016، ارتفع إجمالي الوحدات بمختلف تصنيفاتها من 3859 وحدة إلى 5395 وحدة على مدار الفترة، ولفت التقرير إلى قفزة في عدد وحدات الرعاية الأولية بالريف، من 2935 وحدة عام 2003 إلى 4368 وحدة في 2016، بجانب زيادة ، كما رصد التقرير تراجع عدد المراكز الصحية بالحضر من 267 مركز إلى 104 خلال نفس الفترة.أشار التقرير كذلك إلى تراج عدد العيادات ( حي – شاملة) ، من 111 عيادة عام 2003 إلى 91 عيادة عام 2016.وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت خلال سبتمبر الماضي، خطة وطنية للطفولة والأمومة في مصر لعام 2018 حتى 2022، تشمل 3 محاور ، تتمثل في ضمان الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة، والحق في التعليم والثقافة والترفيه ، بالإضافة إلى الحق في الحماية الصحية.