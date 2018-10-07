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نقل وملاحة
١.٤ مليار جنيه ايرادات جمارك السخنة خلال سبتمبر
الأحد 07 أكتوبر 2018 04:27 م
جمارك العين السخنة
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جمارك العين السخنة
كتبت مها أبوودن
أعلنت الإدارة العامة لجمارك السخنة أن عدد الشهادات الجمركية المقيدة بنظام الوارد النهائى خلال شهر سبتمبر 2018 بلغت 4545 شهادة جمركية , بعدد 12472 حاوية بقيمة إجمالية قدرها 9 مليار و 114 مليون و 462 ألف و 652 جنيه, وأن أغلب البضائع الواردة عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع وأقمشة وغزول وخيوط وأجهزة كهربائية وأجزاءها
وأشارت بأن عدد الشهادات الجمركية التى تم تصدير مشمولها خلال نفس الشهر من جمارك السخنة 1137 شهادة صادر نهائى بعدد حاويات 6505 بقيمة إجمالية مليار و 552 مليون و 661 ألف و 335 جنيه.
وقالت أن قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه الشهادات الواردة بلغت 444 مليون و 550 ألف و 676 جنيه ,بينما بلغ إجمالى الضرائب والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى مليار و 142 مليون و 910 ألفا و 458 جنيه ,كما بلغت غرامات الوارد المحصلة 16 مليون و 563 ألف و 177 جنيه
وأكدت أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السخنة خلال سبتمبر 2018 قيمته مليار و 604 مليون و 24 ألف و 311 جنيه وبنسبة زيادة قدرها 67.45% عن مثيلتها فى شهر سبتمبر 2017 .
مصلحة الجمارك
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