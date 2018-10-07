كتب- ماهر أبو الفضل والشاذلي جمعة:





كشفت مؤشرات الرقابة المالية عن تراجع فاتورة التعويضات المسددة لسوق التأمين لتتجاوز 1.5 مليار جنيه في الربع الأخير من العام المالي الماضي ، مقابل 3.3 مليار جنيه إجمالي فاتورة التعويضات المسددة، بنسبة تراجع تصل الي 120%.





وتوزعت فاتورة التعويضات والمطالبات المسددة في الربع الاخير من العام المالي الماضي بواقع 768.4 مليون جنيه لشركات الممتلكات، مقابل 772.7 مليون لشركات تأمينات الحياة، مقابل 1.1 مليار جنيه لشركات الممتلكات و2.2 مليار جنيه للحياة في الربع المقابل من العام المالي السابق.





ومن المعروف ان الاموال التي تسددها شركات تأمين الممتلكات للعملاء نتيجة تحقق الخطر تسمي بالتعويضات، فيما تسمي الأموال التي تسددها شركات التأمين في نشاط الحياة للعملاء بالمطالبات.



