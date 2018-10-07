EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
تأميـــن
120% تراجعا في تعويضات سوق التأمين بنهاية يونيو
الأحد 07 أكتوبر 2018 04:11 م
التعويضات المسددة بسوق التأمين
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
سوق التأمين تسدد 3.6 مليار جنيه تعويضات بنهاية إبريل
7.9 مليار جنيه فاتورة تعويضات سوق التأمين
تعويضات سوق التأمين ترتفع لـ 4 مليارات جنيه
فاتورة تعويضات سوق التأمين تلامس مليار جنيه
1.2 مليار جنيه زيادة في تعويضات سوق التأمين
فاتورة تعويضات سوق التأمين تقفز لـ 7.5 مليار جنيه
سوق التأمين تسدد 7.5 مليار جنيه تعويضات في 11 شهرًا
التعويضات المسددة بسوق التأمين
كتب-
ماهر أبو الفضل والشاذلي جمعة
:
كشفت مؤشرات الرقابة المالية عن تراجع فاتورة التعويضات المسددة لسوق التأمين لتتجاوز 1.5 مليار جنيه في الربع الأخير من العام المالي الماضي ، مقابل 3.3 مليار جنيه إجمالي فاتورة التعويضات المسددة، بنسبة تراجع تصل الي 120%.
وتوزعت فاتورة التعويضات والمطالبات المسددة في الربع الاخير من العام المالي الماضي بواقع 768.4 مليون جنيه لشركات الممتلكات، مقابل 772.7 مليون لشركات تأمينات الحياة، مقابل 1.1 مليار جنيه لشركات الممتلكات و2.2 مليار جنيه للحياة في الربع المقابل من العام المالي السابق.
ومن المعروف ان الاموال التي تسددها شركات تأمين الممتلكات للعملاء نتيجة تحقق الخطر تسمي بالتعويضات، فيما تسمي الأموال التي تسددها شركات التأمين في نشاط الحياة للعملاء بالمطالبات.
تعويضات سوق التأمين
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا