شركات تأمين الحياة ترفع حصيلة اقساطها لـ 6.9 مليارات جنيه في ثلاثة شهور

كتب- ماهر أبو الفضل والشاذلي جمعة:





رفعت شركات تأمين الحياة التي تزاول النشاط وفق النظام التجاري حصيلة اقساطها المصدرة لتلامس 6.9 مليارات جنيه في الربع الاخير من العام المالي الماضي 2017/2018 ، في الفترة من أول أبريل حتي نهاية يونيو الماضي،مقابل 5.1 مليار جنيه في الربع المقابل من العام المالي السابق 2016/2017 ، بنسبة نمو تصل الي 33.3%.





في سياق متصل ، تراجعت حصيلة الاقساط المصدرة بشركات تأمينات الحياة التي تزاول النشاط وفق النظام التكافلي، لتصل الي 394.9 مليون جنيه مقابل 831.8 مليون جنيه بنهاية الربع الاخير من العام المالي الماضي والسابق علي التوالي، بنسبة تراجع بلغت 436.9%.



