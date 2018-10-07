EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
تأميـــن
شركات تأمين الحياة ترفع حصيلة اقساطها لـ 6.9 مليارات جنيه في ثلاثة شهور
الأحد 07 أكتوبر 2018 04:07 م
أقساط سوق التأمين حياة وممتلكات تكافلي
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
الرقابة المالية تعتمد زيادة رأسمال "تشب" لتأمينات الحياة لـ 204.9 مليون جنيه
تراجع حصة الحياة من "فوائض نشاط" سوق التأمين
23 مليار جنيه أقساط تأمينات الحياة فى 2017
أقساط سوق التأمين حياة وممتلكات تكافلي
كتب-
ماهر أبو الفضل والشاذلي جمعة
:
رفعت شركات تأمين الحياة التي تزاول النشاط وفق النظام التجاري حصيلة اقساطها المصدرة لتلامس 6.9 مليارات جنيه في الربع الاخير من العام المالي الماضي 2017/2018 ، في الفترة من أول أبريل حتي نهاية يونيو الماضي،مقابل 5.1 مليار جنيه في الربع المقابل من العام المالي السابق 2016/2017 ، بنسبة نمو تصل الي 33.3%.
في سياق متصل ، تراجعت حصيلة الاقساط المصدرة بشركات تأمينات الحياة التي تزاول النشاط وفق النظام التكافلي، لتصل الي 394.9 مليون جنيه مقابل 831.8 مليون جنيه بنهاية الربع الاخير من العام المالي الماضي والسابق علي التوالي، بنسبة تراجع بلغت 436.9%.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا