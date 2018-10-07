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رياضة
الجبلاية تستند لمخرج قانونى لحضور مرتضى منصور مباريات الزمالك
الأحد 07 أكتوبر 2018 03:53 م
جماهير الزمالك
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على المصرى
توصل مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، لمخرج قانونى، لحضور مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، مباريات فريق الكرة بالدورى المصرى الممتاز، بعد قرار منعه مع قبل الاتحاد الأفريقى للعبة "كاف"، من حضور لقاءات فريقه محليًا وقاريًا.
وينوى مجلس الجبلاية، السماح لرئيس القلعة البيضاء، بحضور اللقاء، كمشجع وليس بصفته فى مجلس الإدارة، ولن يتواجد في المقصورات الرئيسية للملاعب في الدوري، أو التعامل بالصفة الرسمية كرئيس للزمالك، ولكن من حقه الجلوس كمشجع في المدرجات، ما يفعله في أغلب الأحيان، حتى قبل توقيع العقوبات عليه.
كان الكاف، قد قرر منع رئيس الزمالك من ممارسة النشاط الرياضي لمدة عام، على خلفية هجومه على أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقى، وعمرو فهمي السكرتير العام للكاف، وأكد خبراء اللوائح، أن العقوبة تسري على المباريات المحلية.
نادي الزمالك
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