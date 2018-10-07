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سيـــاســة
برلماني :مجلس النواب يعطي أهمية للقوانين التي تهتم بتحسين معيشة المواطنين
الأحد 07 أكتوبر 2018 03:50 م
النائب مصطفي الكمار
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النائب مصطفي الكمار
ياسمين فواز
قال النائب مصطفي الكمار عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر، إن هناك مجموعة من مشروعات القوانين الهامة التى يجب أن يعطيها المجلس أولوية كبيرة فى دور الانعقاد الحالى لارتباطها بتحسين مستوى الخدمات والمعيشة , وتمس حياة المواطنين بشكل مباشر .
وأضاف أن أبرزها مجموعة من القوانين التى تم تأجيلها من دور الانعقاد الماضى ولم يسمح الوقت بالانتهاء منها، ومجموعة أخرى من القوانين التى ستقدمها الحكومة وجميعها مرتبطة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على المستوى التعليم والصحة .
وقال الكمار أن هناك قوانين من الضروري الانتهاء منها، مثل قانون المرور، ومياه الشرب والصرف الصحى، موضحا بأن مشروع قانون الممارسة ومنع الاحتكار، أحد أهم القوانين التى لابد من إصدارها قبل نهاية دور الانعقاد الحالى، لافتا إلى أن هذا القانون سيلعب دورًا مهما فى مواجهة فساد والاحتكار فى السلع الأساسية وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى المعيشة لأنه كلما نجحت الحكومة فى ضبط السوق ووضع قواعد واضحة له تحمى من الاحتكار والفساد ينعكس ذلك بشكل مباشر على المواطن .
وفى سياق متصل أشار الكمار إلى أن قانون إصدار الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واحد من أهم المشروعات المقدمة فى حزمة قوانين دور الانعقاد الحالى، لافتا إلى أن الهدف الأساسى للرئيس السيسى فى الفترة الرئاسية الثانية هو الاهتمام بتطوير مستوى التعليم الأساسى والجامعى .
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