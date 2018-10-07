المنار لزيوت السيارات تعلن عن منتجاتها الجديدة..غداً





تعقد مجموعة شركات المنار، المتخصصة في زيوت وقطع غيار السيارات، حفلها السنوي للإعلان عن المنتجات الجديدة للمجموعة، غداالاثنين .وتعد مجموعة المنار، من أبرز المتخصصين في سوائل وزيوت السيارات ذات الجودة العالمية في مصر، حيث قامت العام الماضي بإعادة طرح منتجاتها من زيوت وشحوم “Bendix” في الأسواق المصرية وشمال أفريقيا، فى إطار خطتها التوسعية للمساهمة فى نمو الاقتصاد المصرى.وجدير بالذكر أن مجموعة المنار متخصصة في تصنيع سوائل السيارات مثل زيوت الفرامل، وسوائل ناقل الحركة الأوتوماتيكي، والزيت الهيدروليكي، ومانع التجمد، حيث تقوم الشركة بإستيراد المواد الخام اللازمة، وتنفذ عملية الخلط والتعبئة والتغليف في مصنعها بمدينة السادس من أكتوبر الذي تم انشاءه عام 2000، ونال المصنع المحلي شهادات جودة عالمية، منها شهادة الجودة “أيزو 9001″، و”أيزو 14001″ والتى تخص سلامة البيئة، و”أيزو 18001” والتى تخص الأمن الصناعى