السويس للأسمنت ترفع أسعارها 60 جنيهًا للطن الأربعاء





عمر سالمترفع مجموعة شركات السويس للأسمنت -حسب الرسائل التى تلقاها التجار- اعتبارًا من الأربعاء المقبل -الموافق 10 أكتوبر الجارى- أسعارها 60 جنيهاً للطن.وعلمت "المال"، من أحد تجار مواد البناء، أن الشركة رفعت الأسعار إلى 960 جنيهًا للطن العادى، و1000 جنيه للطن المقاوم، و860 لطن الواحة وهى أسعار مدن القاهرة.وأوضح أن الشركة أخطرت وكلائها أن الأسعار الخاصة بمدن الدلت، تباع بمبلغ 870 جنيهًا لطن الواحة، و970 لطن الأسمنت العادى، و1000 جنيه للطن المقاوم.