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تأميـــن
15.5% تراجعا في أقساط تأمين الممتلكات التجاري بنهاية يونيو
الأحد 07 أكتوبر 2018 03:43 م
الأقساط المصدرة بشركات التأمين التكافلية
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الأقساط المصدرة بشركات التأمين التكافلية
كتب-
ماهر أبو الفضل والشاذلي جمعة
:
تراجعت حصيلة الأقساط المصدرة بشركات تأمين الممتلكات التي تزاول النشاط وفق النظام التجاري بنسبة 15.5% في الربع الأخير من العام المالي الماضي 2017/2018 في الفترة من أول أبريل حتي نهاية يونيو الماضي، لتصل الي 2.2 مليار جنيه مقابل 1.8 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام المالي السابق 2016/2017.
وبررت الهيئة العامة للرقابة المالية، التراجع في تقارير الرسمية ، الي تناقص أقساط فرع الطيران.
في سياق متصل تراجعت الأقساط المصدرة بشركات تأمين الممتلكات العاملة بنظام التكافلي، ولكن بوتيرة أقل لتصل الي 7.1% خلال فترتي المقارنة، فبلغت الأقساط المصدرة في الربع الأخير من العام المالي الماضي 479 مليون جنيه مقابل 486 مليون جنيه في الربع المقابل من العام المالي السابق.
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