كتب- ماهر أبو الفضل والشاذلي جمعة:





تراجعت حصيلة الأقساط المصدرة بشركات تأمين الممتلكات التي تزاول النشاط وفق النظام التجاري بنسبة 15.5% في الربع الأخير من العام المالي الماضي 2017/2018 في الفترة من أول أبريل حتي نهاية يونيو الماضي، لتصل الي 2.2 مليار جنيه مقابل 1.8 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام المالي السابق 2016/2017.





وبررت الهيئة العامة للرقابة المالية، التراجع في تقارير الرسمية ، الي تناقص أقساط فرع الطيران.في سياق متصل تراجعت الأقساط المصدرة بشركات تأمين الممتلكات العاملة بنظام التكافلي، ولكن بوتيرة أقل لتصل الي 7.1% خلال فترتي المقارنة، فبلغت الأقساط المصدرة في الربع الأخير من العام المالي الماضي 479 مليون جنيه مقابل 486 مليون جنيه في الربع المقابل من العام المالي السابق.