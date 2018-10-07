ندوة عن نقل الأعضاء البشرية في الجامعة الأمريكية.. 21 أكتوبر





سلوى عثمانتنظم وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية، الأحد -21 أكتوبر الجاري- ندوة تعريفية بالتشريعات المنظمة لنقل الأعضاء البشرية والتبرع بها في مصر، والتحديات المرتبطة بتنظيم هذه المسألة، وارتباط ذلك بمستقبل منظومة الرعاية الصحية في مصر ومتطلباتها، وكذلك أبرز المغالطات المتداولة حول هذه العمليات.ويتحدث في هذه الندوة: الدكتور عبد الحميد إباظة، مساعد وزير الصحة السابق ورئيس لجنة إعداد قانون تنظيم الأعضاء البشرية، والدكتور علاء غنام، خبير السياسات الصحية ورئيس برنامج الحق في الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وتدير الندوة نوران أحمد، الباحثة بوحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية.ويعد تنظيم نقل الأعضاء البشرية والعمليات المرتبطة بها أمر قديم نسبيًا في الخبرة المصرية، وبدأت أولى محاولات التنظيم في عام 1962 بصدور التشريع رقم 103 لتنظيم بنوك قرنية العيون، وهو التشريع الذي أتبعه جملة من التعديلات، وصولاً لصدور أول تشريع متكامل لتنظيم عملية نقل الأعضاء البشرية والتبرع بها، وهو قانون 5 لسنة 2010 والذي أتى متأخراً نسبياً مقارنة بتطورات تنظيم هذه العمليات والطلب على الأعضاء في إطار سياسات تطوير الرعاية الصحية والعلاجية عالميًا.وجاء القانون مجرمًا للتربح والإكراه المحتمل مرافقتهما لهذه العمليات، وكذلك استحدث كيانات تتولى تنظيم هذه المسألة مثل اللجنة العليا لزراعة الأعضاء.وعلى الرغم من تشديد القانون رقم 142 لسنة 2017 للعقوبات المقررة على انتهاك الإجراءات المنظمة لعملية التبرع والنقل، إلا أن المخالفات المرتبطة بهذه العمليات وتنظيمها لا يزال تشكل تحدياً كبيراً في ظل وضع منظومة الرعاية الصحية في مصر ومنشآتها، وضمان استيفاء الجوانب الأخلاقية لها.وتتزايد تحديات مثل هذه العمليات مع تواتر الأخبار عن وقائع وانتهاكات محتملة، وتداول أخبار عن نزع قرنية متوفى بأحد المستشفيات العامة، وكذلك الإعلانات المستمرة عن ضبط شبكات لتجارة الأعضاء البشرية، مما تسبب في حالة ذعر مجتمعية واسعة.