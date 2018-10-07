أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

أبوستيت : إصابة 580 نخلة في حريق مزرعة كوم أمبو

حريق
حرريق
أخبار متعلقة
small-img
الوادي الجديد تبحث آليات الحد من حرائق النخيل
small-img
مناورة للتعامل مع المفرقعات والحرائق بجراج شركة بميناء دمياط
small-img
استقالة وزير الحماية المدنية في اليونان بعد حرائق الغابات
small-img
رئيس الوزراء اليوناني عن حرائق الغابات: أتحمل المسؤولية كاملة
small-img
بابا الفاتيكان يصلي من أجل ضحايا حرائق الغابات في اليونان
small-img
رئيس الغرفة التجارية يوضح قيمة تعويضات حرائق الموسكى
حريق

الصاوي أحمد

قال الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان النيران أصابت 580 نخلة في حريق مزرعة بكوم أمبو بأسوان نتيجة لقيام بعض المزارعين بحرق حشاش الحلفا بالقرب من المزرعة .
 
واضاف "ابوستيت" أن النخيل المحترق من الأصناف البذرية المهملة قليلة القيمة الاقتصادية والتي تنمو بشكل عشوائى.
 
وناشد وزير الزراعة المواطنين عدم إشعال النيران بالقرب من المحاصيل الزراعية وعدم تخزين المخالفات الجافة تحت النخيل لأنها سهلة الإحتراق والاشتعال.

 وأكد أنه جار حصر الخسائر المادية في حادث حريق مزرعة النخيل بالوادي الجديد بقرية الراشدة ولا توجد وفيات ضمن الحادث.

وكان حريق ثان قد نشب منذ أيام  بمزرعة النخيل بقرية الراشدة بالوادي الجديد وأكدت وزارة الزراعة أن  معظم الخسائر في نخيل غير مثمر, أما النخيل المثمر الذي شبت فيه النيران فسوف يتم إعادة تأهيله حتى يثمر مرة أخرى.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا