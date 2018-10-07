أبوستيت : إصابة 580 نخلة في حريق مزرعة كوم أمبو

حريق

الصاوي أحمد



قال الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان النيران أصابت 580 نخلة في حريق مزرعة بكوم أمبو بأسوان نتيجة لقيام بعض المزارعين بحرق حشاش الحلفا بالقرب من المزرعة .



واضاف "ابوستيت" أن النخيل المحترق من الأصناف البذرية المهملة قليلة القيمة الاقتصادية والتي تنمو بشكل عشوائى.



وناشد وزير الزراعة المواطنين عدم إشعال النيران بالقرب من المحاصيل الزراعية وعدم تخزين المخالفات الجافة تحت النخيل لأنها سهلة الإحتراق والاشتعال.



وأكد أنه جار حصر الخسائر المادية في حادث حريق مزرعة النخيل بالوادي الجديد بقرية الراشدة ولا توجد وفيات ضمن الحادث.



وكان حريق ثان قد نشب منذ أيام بمزرعة النخيل بقرية الراشدة بالوادي الجديد وأكدت وزارة الزراعة أن معظم الخسائر في نخيل غير مثمر, أما النخيل المثمر الذي شبت فيه النيران فسوف يتم إعادة تأهيله حتى يثمر مرة أخرى.