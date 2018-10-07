إحصاء | المترددين على العيادات الخارجية بالمستشفيات تجاوز 100مليون فرد

المال خاص:رصد تقرير حديث للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، زيادة أعداد المستشفيات في مصر إلى 1679 مستشفى عام 2016، غير ان هذا العدد، يعد أقل من تعداد المستشفيات عام 2007، التي سجلت 1878 مستشفى، وذكر التقرير أن عدد الأسرة بالمستشفيات واصل الارتفاع إلى 126 ألف و 595 سرير.أشار التقرير إلى قفزة بلغت نحو 10 مليون مواطن زيادة في أعداد المترددين على العيادات الخارجية بالمستشفيات عام 2016، مقارنة بالعام السابق لتسجل 100 مليون و368 ألف و 331 متردد.كما رصد التقرير قفزة في تعداد الاطباء البشريين على مدار 10 سنوات، ليرتفع العدد من 54,655 طبيب خلال 2007 ، إلى 125,250 عام 2016، كذلك الحال بالنسبة لأعداد اطباء الأسنان بالمستشفيات، ليرتفع العدد من 3,485 طبيب إلى 21,902 خلال نفس الفترة.ويشير التقرير إلى تضاعف أعداد هيئات التمريض بالمستشفيات ، ليقفز من 107,240 عام 2007 ، إلى نحو 205,596 عام 2016.