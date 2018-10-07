الحكومة تعلن آخر تطورات التعامل مع حريق الوادي الجديد

- مصطفى مدبولي: تنسيق بين الوزراء والمحافظ للسيطرة على حادث "الراشدة"

- 4 طائرات إطفاء من القوات المسلحة.. والصحة ترسل فريق انتشار سريع وسيارات إسعاف

- التضامن: 2 مليون جنيه لتعويضات الأسر المتضررة.. والزراعة تدرس إعادة تأهيل النخيل المثمر

- اجتماعات مع عواقل القرية لبحث عدم تكرار حوادث الحريق





المال - خاصاطلع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على خطوات التعامل مع الحريق الذي نشب أمس الأول، بمنطقة زراعات النخيل بقرية الراشدة التابعة لمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، حيث تم التأكيد على توقف النيران بشكل كامل مع استمرار عمليات التبريد، بعدما امتد على مساحة 100 فدان من زراعات النخيل، بقرية الراشدة، وتسببت شدة الرياح في انتقال اللهب إلى عدد من المنازل، كما تسبب ضيق المسافات بين زراعات النخيل في صعوبة عملية الإطفاء، والسيطرة على الحريق بواسطة سيارات الإطفاء، الأمر الذي استدعى تدخل 4 طائرات إطفاء تابعة للقوات المسلحة، للمشاركة في السيطرة على النيران، والدفع بـ18 سيارة إطفاء، و18 سيارة مياه، و8 ماكينات ضخ مياه متنقلة لإخماد الحريق.وتابع رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع حادث الحريق ونتائج التحرك العاجل من جانب الوزراء المعنيين والمسئولين لتنفيذ التكليفات الصادرة بشأن السيطرة على الحريق وإخماده، وتوفير الرعاية الطبية للمصابين، وتقديم الدعم والمساندة لأهالي المنطقة المتضررة.وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن هناك تعاونًا وتنسيقًا تامًا بين الوزراء المعنيين، ومحافظ الوادي الجديد، في التعامل مع حادث الحريق، فالحكومة تحركت بكافة أجهزتها، لإخماد الحريق، والسيطرة عليه، وتوفير الرعاية الكاملة والتعويضات لأهالي المنطقة.وتلقى رئيس مجلس الوزراء على مدار اليوم تقارير المتابعة اللحظية من غرفة العمليات المركزية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، برئاسة مجلس الوزراء، كما تواصل بصورة مباشرة مع كافة الوزراء المعنيين، وأشاد بالمساندة المهمة من جانب القوات المسلحة من خلال توجيه القائد العام، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بإرسال 4 طائرات إطفاء، ساهمت بشكل فاعل في دعم جهود السيطرة على الحريق وإخماده، كما ثمّن التحرك الذي قام به الوزراء والمسئولون بالتواجد فى موقع الحادث.وشدد على ضرورة كشف ملابسات وقوع حادث الحريق، وبحث التدابير اللازمة لمنع تكرار حدوث مثل هذه الحرائق.من جانبه، أوضح وزير الموارد المائية والري، أنه فور نشوب الحريق، تم تشغيل 8 آبار بالمنطقة لتموين سيارات الإطفاء منها، وإعطاء التعليمات بتحرك معدات الري المتاحة بالمنطقة، ووصول 2 لودر إلى منطقة الحدث، مع التوجيه بتواجد المسئولين والمهندسين لتقديم العون في حالة حدوث أزمات في تشغيل الآبار لتوفير المياه والإمداد بالمعدات، وتشغيل جميع الآبار لمدد تجاوزت الـ30 ساعة متواصلة، وكان لذلك دور مهم في دعم جهود السيطرة على الحريق.وأشارت وزيرة الصحة، إلى أنه تم الدفع بنحو 20 سيارة إسعاف لنقل المصابين جراء الحريق، إلى جانب رفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع مستشفيات مركز الداخلة والمراكز المجاورة، حيث كان على رأس العمل فور اندلاع الحريق 15 طبيبا من مختلف التخصصات، و41 ممرضة، مع توافر مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية، وأضافت أنه تم تحريك فريق "انتشار سريع" من محافظة أسيوط مكون من 4 أطباء لموقع الحريق، كما تمت إقامة مستشفى ميداني بمدرسة الراشدة لسرعة تقديم الرعاية الطبية للمصابين، موضحة أن الحريق لم يسفر عن وقوع أي حالات وفاة، وتراوحت الإصابات بين حالات اختناق وجروح سطحية، خرجت جميعها بعد تلقي العلاج اللازم، وتضمنت حالات الإصابة 7 من رجال الحماية المدنية.وأفاد وزيرا التنمية المحلية والبيئة بنتائج زيارتهما إلى قرية الراشدة، حيث تضمنت الزيارة تفقد موقع الحريق، ومتابعة أعمال إخماده وتبريده، والاطمئنان على سلامة الأهالي.ووجه وزير التنمية المحلية بسرعة دراسة وتحديد أسباب نشوب الحريق بقرية الراشدة، وسرعة حصر الخسائر والأضرار الناجمة عن الحريق، تمهيدًا لصرف التعويضات اللازمة للأسر المتضررة، والتي وجهت بصرفها وزيرة التضامن الاجتماعي، كما اتفقت وزيرة البيئة مع محافظ الوادي الجديد على إقامة مصنع للمخلفات الزراعية بالمحافظة يستوعب ما بين 10 و12 مفرمة، لاستغلال جريد النخيل الجاف، وذلك في إطار إعادة تدوير المخلفات الزراعية، مؤكدة دعم وزارة البيئة للمحافظة من خلال الدفع بالمعدات اللازمة لتدوير المخلفات من مفارم وجرارات خلال أسبوع.وأصدرت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، توجيهاتها للإدارة العامة للإغاثة بالوزارة، برصد مبلغ مليوني جنيه، لتغطية التعويضات للأسر المتضررة من حادث الحريق، بعد أن تلقت مديرية التضامن الاجتماعي بيانات الحصر المبدئي للخسائر التي خلفها الحادث، كما كلفت وزيرة التضامن الاجتماعي الإخصائيين والباحثين الاجتماعيين بمديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، بسرعة الانتهاء من الأبحاث الاجتماعية واستيفاء المستندات المطلوبة لتسليم التعويضات للأسر المتضررة.وأكدت الوزيرة أن نتائج الأبحاث التي ستتم من خلال باحثي الوزارة، ستكون بداية تقديم عدد من خدمات الوزارة من مساعدات تكافل وكرامة والمعاشات التأمينية والقروض الحسنة والمساعدات المالية، وبحث إمكانية ضم الوادي الجديد للمحافظات المستفيدة من برنامج سكن كريم، كما وجهت بالتواصل مع عدد من الجمعيات الأهلية لتقديم الخدمات المتنوعة والمعونات الغذائية والمالية، وإعادة تأهيل المنازل المتضررة في أسرع وقت ممكن.وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى قيام الوزارة بحصر الخسائر المادية من النخيل، لافتًا إلى أن معظمها من النخيل غير المثمر، ويتم دراسة كيفية إعادة تأهيل النخيل المثمر، الذي تضرر جراء الحريق، مضيفًا أنه على تواصل مستمر مع مديرية الزراعة بالوادي الجديد منذ وقوع الحريق، وسيعلن التقرير النهائي للخسائر بعد الانتهاء منه.وأشار إلى أن أجهزة الوحدات المحلية كانت منذ اللحظات الأولى للحريق موجودة بسيارات المطافئ وبعض اللوادر والسيارات، وتمت السيطرة في ساعة متأخرة من الليل على محيط الحريق الخارجي، مع استمرار إطفاء المحيط الداخلي حتى لا يتطاير ويتجدد الحريق مرة أخرى.كما توجه المحافظ يرافقه مدير الأمن لموقع الحادث للوقوف على عمليات السيطرة على النيران، ومتابعة جهود الأجهزة التنفيذية، لافتًا إلى أن أجهزة المحافظة تقوم بحصر المساحات المضارة، وظل العمل مستمرا للقضاء نهائيا على ألسنة اللهب ومنع تجددها.وأضاف أنه فور السيطرة على الحريق تمامًا، قام وقيادات المحافظة بعقد لقاء جماهيري بنقابة المهندسين لإطلاع المواطنين على موقف التعامل مع الحريق، والإجراءات التي تم اتخاذها، لافتًا إلى أنه قام بعقد لقاءات مع عواقل القرية وأعضاء مجلس النواب لبحث المقترحات اللازمة لعدم تكرار مثل هذه الحرائق مستقبلًا، ودراسة إعادة تخطيط وتأهيل منطقة الحريق، كما تم تشكيل لجنة من الأهالي لاختيار الأراضي البديلة لما سيتم نزعه، والبدء في تنفيذ الطرق الطولية والعرضية الجديدة، كما وجه المحافظ بتشكيل فريق للمرور على مناطق الزراعات الكثيفة بالمحافظة لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار الحادث في مناطق أخرى.