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اقتصاد وأسواق
وظائف دعم فني ومسوقين اون لاين براتب 3000 جنيه
الأحد 07 أكتوبر 2018 03:01 م
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
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المشروعات الصغيرة
كتبت: دعاء حسني
أعلنت سلسلة لولو هايبر ماركت، عن وظائف دعم فني ، للعمل بالتجمع الأول، شريطة أن يكون حاصلا علي مؤهل عالي، وتتراوح أعمارهم بين 23-28 سنة، بخبرة أو بدون، و وأن يكونوا متميزين في اللغة الإنجليزية و جيد جدا في الحاسب الآلي، مقابل راتب بين 2750-3000 جنيه.
فيما ذكرت شركة سوفت روز إنترشيونال ومقرها المعادي، عبر موقع فرصنا للتوظيف الإلكتروني، عن حاجتها لمسوقين لمواقع تواصل اجتماعى من الإناث فقط، شريطة أن يكونوا حاصلين علي مؤهل عالي، وأعمارهم بين 25-35 سنة، بسنوات خبرة بين 3-6 سنوات، مع إجادة للغة الإنجليزية واجادة تامة لبرامج المايكروسوفت أوفيس، ومن ضمن مهام الوظيفة الالتزام في المواعيد والقدره تحقيق زيادة مشاهدات صفحه الفيس بوك، براتب بين 2500-4000 جنيه، وحوافز إضافية بين 500-1000 جنيه.
كما أعلنت شركة ، دايركت سبلاي، للصناعات الغذائية بالعاشر من رمضان، عن حاجتها لـ30عامل إنتاج، دون اشتراط مؤهل محدد غير الإجادة للقراءة والكتابة وأعمارهم تتراوح بين 21-40 سنة، ولم تشترط خبرة أو إجادة للغة الإنجليزية أو الحاسب الآلي، وبراتب أساسي 2000 جنيه، وحوافز بين 200-300 جنيه، وتقدم الشركة بدل تغذية وسكن وتامين صحي وإجتماعي علي العاملين، و توفر أتوبيسات المصنع لمعظم مدن الشرقية.
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