تويتر يتحول لمنصة دعم لمحمد صلاح قبل مباراة مانشستر سيتي

محمد صلاح

أحمد صبرى



أطلق العديد من رواد موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، هاشتاج #محمد_صلاح، وتصدر المركز الأول على الترند المحلي، وذلك لمساندته في أزمة عدم التهديف التي يمر بها، مع دعوته للتألق اليوم.



ومن المقرر أن يلعب ﻓﺮﻳﻖ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮﻝ، ﺍﻟﺬﻱ يضم ﺑﻴﻦ ﺻﻔﻮﻓﻪ ﺍﻟﻨﺠﻢ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻼﺡ، ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ، ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ ﻣﺴﺎﺀ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﺣﺪ، ﺿﻤﻦ ﻣﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰي.