صور | وصول أول دفعة اتوبيسات BYD كهربائية لنقل الإسكندرية

شريف عيسىسلط عدد من المواقع الإخبارية الأضواء على وصول أول أتوبيس كهربائي من الصين لمحافظة الإسكندرية نهاية الأسبوع الماضى من أكتوبر.وقال موقع Middle East Monitor إن مصر باتت أول دولة فى الشرق الأوسط تقوم بتشغيل اتوبيسات كهربائية ضمن أسطول النقل العام بالإسكندرية، وأن الأتوبيس قد وصل إلى ميناء الإسكندرية قادمة من ميناء شانغهاى، كجزء من عقد توريد بين المحافظة وشركة BYD، والذى يتضمن 15 أتوبيسًا كهربائيًا.وأشار الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، إلى أن الأتوبيس سيخضع للاختبار والتجربة لمدة 3 أشهر من خلال الهيئة العامة لنقل الركابة بالإسكندرية، كلية الفنون العسكرية، وزراء البيئة، على أن يعقبه استيراد باقى الأتوبيسات التي يصل عددها إلى ١٤.كانت هيئة النقل العام بمحافظة الإسكندرية قد أعلنت بنهاية 2016 عن مناقصة عالمية لتوريد 15 حافلة كهربائية، وفى يناير من العام الماضى تم الإعلان عن استحواذ مجموعة BYD الصينية على المناقصة، بالتعاون مع وكيلها فى مصر ممثلة فى شركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات، بعد منافسة بين 7 عروض عالمية.وقال حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات، وكلاء BYD الصينية، فى تصريحات سابقة لـ "المال"، إن قيمة صفة الأتوبيسات تقدر بنحو 40 مليون دولار، بتمويل من بنك التنمية الصينى، بفائدة 2%، وفترة سماح 3 سنوات، على أن يتم سداد قيمة القرض فى غضون 10 سنوات.ويشمل عقد التوريد على 15 اتوبيسًا، وتدشين 15 محطة شحن لتلك الأتوبيسات، علاوة عن تدشين مركز خدمة لصيانتها، وتوفير قطع الغيار الأصلية لها طوال فترة الضمان.وأوضح سليمان أن الأمل تجرى مفاوضات جادة مع الشركة الصينية الأم، للحصول على حق تجميع أتوبيساتها الكهربائية محلياً، متوقعًا بدء عمليات إنتاجها بحلول 2020.الجدير بالذكر أن الأتوبيس الكهربائي يسع ٩٠ راكبا، و تصل السرعة القصوى له إلى ٨٠ كم في الساعة، وتقدر قوة المحرك بـ٤٢٠ حصانا، وقدرة البطاريات ٣٢٤ كيلووات في الساعة، و نظام الشحن يصل من ٣ إلى ٤ ساعات للمحرك، ويستطيع الأتوبيس السير لمسافة تصل إلى ٢٥٠ كم فى الشحنة الواحدة الكاملة.