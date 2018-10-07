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إحصاء | علاج أكبر عدد من المواطنين على نفقة الدولة منذ 20 عاما
الأحد 07 أكتوبر 2018 02:37 م
مبادرة الرئيس لإجاراء أكبر مسح طبي في العالم
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مبادرة الرئيس لإجراء أكبر مسح طبي في العالم
المال خاص:
رصد تقرير حديث للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، زيادة اعداد المرضى الذين تم علاجهم على نفقة الدولة، خلال عام 2017، إلى 2,464 مليون مواطن، وهو أعلى مستوى على مدى 20 عاما، بتكاليف إجمالية سجلت 6,113 مليار جنيه.
وذكر التقرير أن عدد المرضى الذين صدر لهم قرارا بالعلاج في الخارج على نفقة الدولة، سجل 62 مريضا خلال نفس العام، بتكاليف بلغت 16 مليون جنيه.
وحتى العام 2011 كانت قرارات العلاج على نفقة الدولة تصدر من مجلس الوزراء ووزارة الصحة، ومنذ ذلك الحين تصدر القرارات من وزارة الصحة والسكان فقط.
جدير بالذكر أن وزارة الصحة بدأت منذ أيام، إطلاق أكبر مسح طبي في العالم، مستهدفا 50 مليون مواطن، بهدف الوقاية والعلاج من فيروس التهاب الكبد الوبائي، والامراضي غير السريرية كالضغط والسكر، وقالت الوزارة أمس أنه على مدار 5 أيام من إطلاق المبادرة ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بلغ عدد المتقدمين للكشف قرابة المليون مواطن.
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