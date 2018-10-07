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اقتصاد وأسواق
محمد سعفان يفتتح ملتقى السلامة المهنية ويوزع 536 شهادة أمان
الأحد 07 أكتوبر 2018 02:27 م
محمد سعفان
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دعاء حسنى
يفتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الأحد، والدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية "سلامة وأمان"، بمشاركة 17 جهة من أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة بالكليات، ومسئولى وحدة الأزمات والكوارث ووحدة الجودة بجامعة كفر الشيخ، فضلا عن مسئولى السلامة ومدير إدارة الأزمات والكوارث بمديريات المحافظة، ومديرى الجهات والشركات ومسئولى السلامة وأعضاء لجانها، وذلك بحضور نائب رئيس الجامعة الدكتور على أبو شوشة، وعزت المصرى مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، ونواب البرلمان.
وقال الوزير: إن الملتقى يستهدف اطلاع المشاركين على مفهوم السلامة والصحة المهنية ،وأهدافها والتشريعات الوطنية المتعلقة بها، وتمكنيهم من تحليل وتقييم مخاطر العمل، وإدارة الأزمات والكوارث، وخطط الطوارئ والتحقق من الحوادث واكتشافها حتى يمكن تلافيها، ورفع مستوى الأداء بالتدريب على أسلوب عمل متطور، وإعداد المتدرب لتولى مسئوليات جديدة.
ويقوم الوزير عقب الافتتاح بتوزيع 536 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة، فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لرعاية وحماية هذه الفئة صحياً واجتماعياً وتأمينياً باعتبارها تمثل شريحة كبيرة من المجتمع المصرى.
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