EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
نقل وملاحة
موانئ بورسعيد تستقبل 2 سفينة حاويات.. الأحد
الأحد 07 أكتوبر 2018 01:39 م
موانئ بورسعيد
أخر الأخبار
موانئ بورسعيد
أمانى العزازي
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالي عدد دخول سفن الحاويات بموانئ بورسعيد اليوم الأحد بلغ 2 سفينة.
وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 1 سفينة حاويات ومغادره 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 1 سفينة ومن المنتظر دخول 3 سفن.
أما ميناء غرب بورسعيد فقد سجل دخول 1 سفينة حاويات وخروج 1 سفينة ومتواجد على الأرصفه 1 سفينة ومن المنتظر دخول 3 سفن.
كما يتواجد على الأرصفة 1سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول 1 سفينة.
وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا