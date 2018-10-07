موانئ بورسعيد تستقبل 2 سفينة حاويات.. الأحد

موانئ بورسعيد

أمانى العزازي



أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالي عدد دخول سفن الحاويات بموانئ بورسعيد اليوم الأحد بلغ 2 سفينة.



وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 1 سفينة حاويات ومغادره 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 1 سفينة ومن المنتظر دخول 3 سفن.



أما ميناء غرب بورسعيد فقد سجل دخول 1 سفينة حاويات وخروج 1 سفينة ومتواجد على الأرصفه 1 سفينة ومن المنتظر دخول 3 سفن.



كما يتواجد على الأرصفة 1سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول 1 سفينة.



وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.