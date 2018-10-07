



أحمد الدسوقىكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن استحواذ شركة QNB الأهلى للتخصيم على 43.8% من النشاط بنهاية يونيو 2018.واشارت خلال أحدث تقرير صادر عنها، الى أن المصرية للتخصيم جاءت فى المرتبة الثانية بعدما استحوذت على 33.7% من النشاط، فى حين جاءت درايف للتخصيم فى المرتبة الثالثة بحصة سوقية بلغت 18.5%، بينما استحوذت الشركات الأربع الأخرى على النسب المتبقية.ويشار الى أن إجمالى رصيد الحسابات المدينة والأوراق التجارية المشتراة ارتفع الى 5.1 مليار حنيه بنهاية يونيو 2018، مقابل 4.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017، بمعدل ارتفاع بلغ 19.1%.