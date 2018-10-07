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الرقابة المالية: 1.2 مليار جنيه قروض متناهي الصغر بالربع الثاني
الأحد 07 أكتوبر 2018 01:34 م
مشروعات متناهية الصغر
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مشروعات متناهية الصغر
الشركات تستحوذ على 61% من التمويلات و39% للجمعيات
أحمد الدسوقى
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن حجم القروض التي تم ضخها في نشاط التمويل متناهي الصغر خلال الربع الثاني من 2018، والتي بلغت قيمتها 1.2 مليار جنيه.
وقالت في أحدث تقرير صادر عنها، إن شركات التمويل متناهي الصغر استحوذت على 61% من القروض التي تم ضخها خلال تلك الفترة، فيما جاءت جمعيات فئة "أ" بالمرتبة الثانية بحصة سوقية بلغت 35%، و"ب" في المرتبة الثالثة بحصة 3% أما فئة "ج" فاستحوذت على 1%.
وأشارت إلى أن القروض التي تم ضخها خلال الربع الثاني استفاد منها نحو 159 ألف عميل بواقع 91 ألف عميل للشركات و61 ألف عميل لجمعيات "أ" و5 آلاف عميل لجمعيات "ب" ، و 3 آلاف عميل فقط لجمعيات "ج".
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