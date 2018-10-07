EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
ارتفاع نشاط التخصيم إلى 5.1 مليار جنيه بنهاية يونيو
الأحد 07 أكتوبر 2018 01:29 م
نشاط التخصيم
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
الرقابة المالية توافق على زيادة رأسمال المصرية لنظم التعليم
الرقابة المالية تقر سير المصرية لنظم التعليم فى زيادة رأس المال
الرقابة المالية تدرس مستندات إضافة نشاط جديد للوطنية لمنتجات الذرة
الرقابة المالية تسمح بزيادة رأس مال راية القابضة
نشاط التخصيم
أحمد الدسوقى
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع إجمالى رصيد الحسابات المدينة والأوراق التجارية المشتراه إلى 5.1 مليار حنيه، بنهاية يونيو 2018، مقابل 4.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017، بمعدل ارتفاع بلغ 19.1%.
وقالت الرقابة المالية، خلال أحدث تقرير صادر عنها، اليوم الأحد، إن عدد العملاء فى نشاط التخصيم ارتفع إلى 282، بنهاية يونيو الماضى، مقابل 264 بنهاية يونيو قبل الماضى.
وأشارت إلى أن عدد الشركات ارتفع إلى 9 بنهاية يونيو 2018، مقابل 7 فقط نهاية يونيو 2017.
الرقابة المالية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا