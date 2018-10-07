ارتفاع نشاط التخصيم إلى 5.1 مليار جنيه بنهاية يونيو

نشاط التخصيم

أحمد الدسوقى



كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع إجمالى رصيد الحسابات المدينة والأوراق التجارية المشتراه إلى 5.1 مليار حنيه، بنهاية يونيو 2018، مقابل 4.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017، بمعدل ارتفاع بلغ 19.1%.



وقالت الرقابة المالية، خلال أحدث تقرير صادر عنها، اليوم الأحد، إن عدد العملاء فى نشاط التخصيم ارتفع إلى 282، بنهاية يونيو الماضى، مقابل 264 بنهاية يونيو قبل الماضى.



وأشارت إلى أن عدد الشركات ارتفع إلى 9 بنهاية يونيو 2018، مقابل 7 فقط نهاية يونيو 2017.