462 مليون جنيه قروض شركات التمويل العقاري بالربع الثاني

التمويل العقارى

أحمد الدسوقى



قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن شركات التمويل العقارى العاملة بالسوق، ضخت قروض بقيمة 462 مليون جنيه، خلال الربع الثانى من 2018، مقارنة بـ 293 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، بمعدل زيادة بلغ 57.7%.



وأشارت الهيئة، خلال أحدث تقاريرها، اليوم الأحد، إلى أن عدد المستثمرين بلغ 2.069 مستثمر، خلال الربع الثانى من 2018، مقابل 220 فقط خلال الربع الثانى من 2017.



وأكدت أن شريحة العملاء الذى يصل دخلهم الشهرى حتى 2500 جنيه استحوذوا على 61.3% من القروض التى تم ضخها خلال تلك الفترة، فى حين استحوذ العملاء أصحاب الدخول من 2500 إلى 3500 جنيه على 20.2% فقط، وجاء أصحاب الدخول التى تتراوح دخولهم بين 3500 إلى 5000 فى المرتبة الثالثة بنسبة استحواذ 5.9% فى حين استحوذ أصحاب الدخول الأخرى على النسبة المتبقية.