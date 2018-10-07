رويترز: مصر تراجع المشروعات السياحية كل 3 شهور

السياح الصينيين في مصر

وكالات



قال مسؤول حكومي اليوم الأحد إن وزارة السياحة المصرية تعتزم إجراء تقييم مرحلي للمشروعات قيد التنفيذ في الأراضي التابعة لها كل 3 أشهر، على أن يقترن ذلك بمتابعة البرنامج المالي لسداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة للتنمية السياحية.



وقال مصدر بوزارة السياحة في تصريحات خاصة لـ"رويترز" إن التقييم سيبدأ من العام المقبل مضيفًا: "هذه هي المرة الأولى التي نقيم فيها المشروعات التي تحت الإنشاء بهذه الطريقة، نستهدف رفع معدلات الإنشاء بالمشروعات السياحية المختلفة".



وأوضح أن الأراضي التي عليها ارتباطات مع مستثمرين تبلغ 365 مليون متر مربع منها 291 مليون متر مربع تم التنفيذ عليها بإنشاء مشروعات شتى مثل الفنادق والمنتجعات ووحدات إقامة ومشروعات سياحية أخرى خدمية.



وأضاف: "الهدف من إجراء التقييم المرحلي كل ثلاثة شهور هو التعرف على المشاكل التى تواجهها الشركات التي حصلت على هذه الأراضي من حيث كونها أسبابًا مقبولة للتوقف كأن تكون قهرية لا يد للمستثمرين فيها أو جراء تقاعس الشركات عن التنفيذ".



كانت الهيئة العامة للتنمية السياحية قد ألغت قرارات تخصيص أراض لعدد 40 مشروعا سياحيا بمساحة أربعة ملايين متر مربع بداية العام الجارى على أن تعيد طرح هذه الأراضي على نفس الشركات بعلاوات سعرية جديدة تراعي تكلفة الفرصة البديلة.



وقال المسؤول: "لدينا تعليمات من القيادة السياسية بأن يكون قطاع السياحة قطاعا رائدا في الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة في ظل فرص نموه الأخيرة والإمكانيات الضخمة لمصر في مواجهة غيرها من المقاصد المختلفة بمنطقة البحر المتوسط".



وقفزت إيرادات مصر من قطاع السياحة نحو 77 % في النصف الأول من العام الجاري في حين زادت أعداد السياح الوافدين إلى البلاد بنسبة 41%.