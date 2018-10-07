شركات التأجير التمويلي تبرم عقودًا بـ8.5 مليار جنيه خلال 3 أشهر

الرقابة المالية

أحمد الدسوقي



قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن شركات التأجير التمويلي أبرمت عقوداً بقيمة 8.5 مليار جنيه خلال الربع الثاني من 2018، مقارنة بـ5.1 مليار جنيه خلال الربع الثاني من 2017، بمعدل زيادة قدر بـ 67.3%.



وكشفت خلال أحدث تقاريرها، أن عدد العقود التي أبرتمها خلال الربع الثاني من 2018 ، بلغ 461 عقداً ، مقابل 390 عقداً خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.



وذكرت أن العقارات والأراضي احتلت المرتبة الأولى حيث استحوذت على 72.7% من قيمة العقود التي تم إبرامها خلال تلك الفترة، وجاءت الآلات والمعدات في المرتبة الثانية بنسبة 8.15%، وخطوط الإنتاج في المرتبة الثالثة بنسبة 4.7%.