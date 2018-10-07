رئيس استئناف القاهرة يحذر من تباطؤ التقاضى

دار القضاء العالي 5445



نجوى عبد العزيز



هنأ وزير العدل المستشار محمد حسام عبد الرحيم، قضاة مصر ببداية العام القضائى الجديد وذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، في كلمة ألقاها نيابة عنه المستشار أحمد مختار مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي، خلال افتتاح فعاليات الحلقات النقاشية لرؤساء وأعضاء الدوائر الجنائية، ودوائر طعون نقض الجنح بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة.



واستهلت فعاليات الحلقات بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة والقضاء.



وأكد المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن محكمة الاستئناف حددت موضوعات نقاشية متعلقة بالمشكلات العملية التي تواجه القاضي الجنائي خلال الدعاوى؛ يأتي على رأسها ما يتعلق ببطء التقاضى وتأثيره على الأمن القومي، ومعايير وضوابط تقدير العقوبة ما بين الحدين الأدنى والأقصى.



وشدد شوكت على أن حرية القاضي في تفنيد العقاب بين الحدين الأدنى والأقصى، يعتمد عليها مصائر الناس وتختلف من قاض إلى آخر، ومن ثم يجب أن تتم مناقشة تفريد العقاب؛ حيث إن المشرع ترك للقاضي الجنائي حرية اختيار العقوبة وفوضه فى إجراء تشريع العقوبة المناسبة لمن يحاكمه ما يقتضي خبرة ومداولة يتم مناقشة آلية اختيار العقوبة.



وأكد المستشار شوكت، أن ما شهدته مصر خلال الفترة الأخيرة من جرائم تستهدف ترويع الآمنين وتدمير المنشآت أصابت المواطنين، وكانت بحاجة إلى مزيد من الإجراءات حول تلقى آراء القضاة كيفية الارتقاء بالقضاء.



واعتبر المستشار شوكت، أن القضاة هم سدنة العدالة ولا تمنعهم رغبة أو رهبة عن الانتصار للعدالة، فهم في خندق الحق، مشددًا على أن رجال القضاء دستور عملهم في المحكمة هو المداولة، مؤكدًا أن لقاء اليوم يستهدف المداولة غير المحدودة من أجل صالح المتقاضين ولأجل العدالة.



بدوره أكد المستشار مدحت بسيوني مساعد وزير العدل لشئون المركز القضائي، أن القاضي شعر بالحاجة إلى وقفة لمواجهة الجرائم المستحدثة، مشددًا على أن القضاء المصرى قادر على استخلاص المبادئ والقواعد القانونية المنضبطة من النص القانوني لمواجهة الهجمة الشرسة من الجرائم المستحدثة.



وأضاف أن كافة مؤسسات الدولة عليها القيام بمواجهة شاملة من أجل الانتصار على جميع مشاكل المجتمع، معبرًا عن أن مصر تشرف بقضائها العادل.



بدوره أكد المستشار مدحت بسيوني مساعد وزير العدل لشئون المركز القضائي، أن القاضي شعر بالحاجة إلى وقفة لمواجهة الجرائم المستحدثة، مشددًا على أن القضاء قادر على استخلاص المبادئ والقواعد القانونية المنضبطة من النص القانوني لمواجهة الهجمة الشرسة من الجرائم المستحدثة.