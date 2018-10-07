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اتصالات وتكنولوجيا
عطل فنى فى إحدى كابلات الإنترنت يؤثر على سرعة الخدمة
الأحد 07 أكتوبر 2018 12:35 م
الإنترنت
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محمود جمال:
قال مصدر مسئول بإحدى شركات الاتصالات، إن تأثر خدمات الإنترنت على مدار اليومين الماضيين يرجع إلى وجود عطل فنى فى إحدى الكابلات الدولية المغذية للخدمة فى مصر.
وأوضح المصدر لـ"المال" أنه جار العمل على حل المشكلة، حيث بدأت الخدمة فى العودة إلى طبيعتها تدريجيا صباح أمس السبت.
يذكر أن ديسمبر من العام الماضى، شهد قطع جزئي فى الكابل البحرى المعروف باسم Sea-Me-We 3 Cable بالقرب من سواحل سنغافورة مما أثر بالسلب على حركة الإنترنت الدولية المتجهة لبلدان البحر المتوسط ومنها مصر.
ويعد smw3 من أطول الكوابل البحرية حول العالم إذ يمتد بين استراليا وألمانيا بطول 39 ألف كيلو متر مربع وتم تفعليه فى عام 2000، ولديه 39 محطة إنزال فى 33 دولة عالميا منها دول حوض البحر المتوسط مثل قبرص وتركيا واليونان وإيطاليا والمغرب والبرتغال، وفرنسا، وإنجلترا، وألمانيا، وبلجيكا.
ووفق مؤشرات وزارة الاتصالات، فإن عدد مستخدمى الإنترنت فائق السرعة فى مصر حتى مايو الماضى، يقدر بـ 5.7 مليون مستخدم، وتستحوذ المصرية للاتصالات من خلال ذراعها «تى إى داتا» على %78 من عدد المشتركين، تليها «أورنج DSL» – لينك دوت نت سابقا بـ%16، فيما تتوزع الحصص المتبقية على شركات «فودافون» و«اتصالات» و«نور».
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