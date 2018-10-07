افتتاح ورشة العمل التشاورية للنهوض بقطاع النخيل فى المنطقة العربية ‎



الصاوى أحمد



نقلت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تحيات الدكتور عز الدين ابو ستيت وزير الزراعة، للحاضرين بورشة العمل الخاصة بمناقشة نتائج دراسة سلسلة القيمة المضافة لنخيل التمر، والتى أعدتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو".



جاء ذلك خلال كلمتها الافتتاحية في ورشة العمل والتي عقدت برعاية وزير الزراعة، بحضور البروفيسور ابراهيم الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والدكتور عبد السلام ولد أحمد المدير العام المساعد لمنظمة الاغذية والزراعة والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، والدكتور كامل مصطفى السيد رئيس مكتب المنظمة العربية بالإقليم الأوسط العربي، فضلا عن ممثلي الدول العربية أعضاء المنظمة.



وأشارت محرز الى أن نخيل التمر يعد من أقدم نباتات الفاكهة المزروعة في العالم، والذي يتم إنتاجه بشكل رئيسي في المناطق الصحراوية في العالم خاصة المنطقة العربية مثل دول المغرب العربي ووادي النيل والمشرق ودول مجلس التعاون الخليجي، لافتة الى انه يعد محصولا هاماً من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المنطقة العربية، والمصدر الرئيسي للدخل والعمالة.



وأوضحت نائب وزير الزراعة أن التمر هو من بين الأغذية الرئيسية المستقرة للسكان المحليين في العديد من البلدان التي يزرعون فيها، خاصة في الواحات الصحراوية، نظرا لتميز النخيل بعمرها الاقتصادي الإنتاجي الطويل لأكثر من 50 عامًا، وقدرتها على التكيف مع البيئة القاسية والتسامح مع درجات الحرارة المرتفعة والملوحة والجفاف وغير ذلك من الظروف القاحلة الشديدة.