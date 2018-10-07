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اقتصاد وأسواق
الزراعة: المنطقة العربية تستحوذ على 77% من إنتاج التمور
الأحد 07 أكتوبر 2018 12:25 م
منى محرز نائب وزير الزراعة
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منى محرز نائب وزير الزراعة
الصاوي أحمد
صرحت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، بأنه في عام 2016 سجلت المساحة المزروعة من نخيل التمر في المنطقة العربية 1.014 مليون هكتار، ومثلت 75٪ من المساحة العالمية، مضيفة أن الإنتاج العربي 6.55 مليون طن، ما يعادل 77٪ من الإنتاج العالمي( 8.460 مليون طن )، وفقًا للبيانات الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة.
ولفتت إلى أن إنتاج التمور شهد زيادة سريعة وتحولًا كبيرًا في جميع جوانب الإنتاج، بفضل التقدم في التقنيات الحديثة لاستخدام طبقات المياه الجوفية العميقة، طبقة الأنسجة، وغيرها، والاهتمام والجهود التي تبذلها الحكومات الوطنية والقطاع الخاص في تطوير قطاعها التمويلي.
جاء ذلك خلال كلمتها الافتتاحية في ورشة العمل، والتي عقدت برعاية وزير الزراعة، بحضور البروفيسور إبراهيم الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والدكتور عبد السلام ولد أحمد المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، والدكتور كامل مصطفى السيد رئيس مكتب المنظمة العربية بالإقليم الأوسط العربي، فضلاً عن ممثلي الدول العربية أعضاء المنظمة.
وزارة الزراعة
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