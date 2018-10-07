EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
وفد البرلمان العربي يزور البوندستاغ الألماني.. اليوم
الأحد 07 أكتوبر 2018 12:14 م
النائب علاء عابد
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
برلماني: دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب ناقش 197 مشروع قانون
إعلام النواب يناقش ملاحظات مجلس الدولة علي قوانين الصحافة.. اليوم
مجلس النواب يوافق على قانون التأجير التمويلى والتخصيم
النائب علاء عابد
ياسمين فواز
يتوجه وفد من البرلمان العربى، اليوم الأحد، برئاسة النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى البوندستاغ الألمانى.
تأتى هذه الزيارة لعقد عدة لقاءات فى البوندستاغ مع لجان العلاقات الخارجية، ورئيسة لجنة حقوق الإنسان، بشأن قضايا الشرق الأوسط.
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن الوفد سيفتح خلال لقائه بعدد من القيادات بالبرلمان الألمانى، آليات التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب، خاصة وأنه أصبح خطرًا يهدد العالم أجمع، كما أن اللقاء سيطرح قضايا الإرهاب والممارسات القمعية فى بعض الدول العربية كالعراق وسوريا واليمن، وأيضاً القضية الفلسطينية وكيفية معالجتها.
مجلس النواب
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا