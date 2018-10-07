وفد البرلمان العربي يزور البوندستاغ الألماني.. اليوم

النائب علاء عابد

ياسمين فواز



يتوجه وفد من البرلمان العربى، اليوم الأحد، برئاسة النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى البوندستاغ الألمانى.



تأتى هذه الزيارة لعقد عدة لقاءات فى البوندستاغ مع لجان العلاقات الخارجية، ورئيسة لجنة حقوق الإنسان، بشأن قضايا الشرق الأوسط.



وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن الوفد سيفتح خلال لقائه بعدد من القيادات بالبرلمان الألمانى، آليات التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب، خاصة وأنه أصبح خطرًا يهدد العالم أجمع، كما أن اللقاء سيطرح قضايا الإرهاب والممارسات القمعية فى بعض الدول العربية كالعراق وسوريا واليمن، وأيضاً القضية الفلسطينية وكيفية معالجتها.