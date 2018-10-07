أداء قطاعات البورصة المصرية منذ بداية العام

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أسماء السيد



أجرت بحوث شركة "شعاع" لتداول الأوراق المالية، رصدًا تحليليًا لأداء قطاعات البورصة المصرية البالغة 12 قطاعًا، في الفترة منذ بداية العام وحتى الوقت الراهن، وقارنته بأداء مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30".



وأوضحت البيانات، تفوق قطاعي الصناعة والسياحة والترفيه، حيث حققا صعودًا بـ25% و19% على التوالي، في حين سجل مؤشر البورصة الرئيسي تراجعًا خلال الفترة بنسبة بلغت 6%.



وأوضحت "شعاع"، في مذكرة بحثية -حصلت "المال" على نسخة منها- أن قطاع الخدمات المالية بنسبة 12%، تلاه قطاع الكيماويات بنفس النسبة وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 5%.



وظل قطاعي الموارد الأساسية والعقارات دون تغير، وعلى صعيد آخر حققت الـ 5 قطاعات الآخرى تراجعًا احتل قطاع الاتصالات نسبة التراجع الأكبر بـ41%.