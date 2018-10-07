العملة السودانية تهوى إلى 47.5 جنيه مقابل الدولار





خالد بدر الدين

أعلن اليوم الأحد رئيس اتحاد المصرفيين في السودان، أن الحكومة حددت سعر الصرف عند 47.5 جنيه سودانى للدولار الأمريكي وذلك في اليوم الأول لبدء العمل بآلية جديدة للعملة وفي خفض حاد لقيمتها.وذكرت وكالة رويترز أن السعر الجديد يقل بكثير عن سعر الصرف الرسمي أمس السبت البالغ 29 جنيها سودانيا للدولار.وكان البنك المركزي السوداني قد أعلن يوم الخميس الماضى أن البلد سيبدأ من اليوم تحديد سعر الصرف اليومي من خلال هيئة مشكلة حديثا من المصرفيين ومكاتب الصرافة في إطار حزمة إجراءات لمواجهة أزمة اقتصادية.