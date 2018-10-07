مقتل جمال خاشقجى مسرحية أم حقيقة يتصدر وسائل التواصل العربية





أحمد صبرى

اختلفت آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي فى عدة دول عربية حول مقتل الصحفى السعودى جمال خاشقجى مدير قناة العرب الاخبارية والمتواجد بتركيا، حيث تصدر هاشتاج #جمال_ خاشقجى المركز الثانى على الترند المحلى لموقع التدوينات المصغرة تويتر وسط حملة تعاطف كبيرة معه.وكان خاشقجى قد دخل القنصلية السعودية باسطنبول لاتمام اوراق خاصة بزواجه يوم الثلاثاء الماضي لكن لم يخرج من وقتها، كما اوردت وكالة رويترز أن خاشقجى تم اغتياله داخال القنصيلة ونقل خارجها وتم العثور على جثمانه.وتعاطف الكثير من المغردين مع تلك الاخبار واعتبروا مقتله ترويعا للمعارضين فى حين دشن سعوديون هاشتاج تحو اسم #مسرحية_جمال_ خاشقجى وقالوا إن المشكلة مفبركة أو أنه قتل بواسطة تركيا و قطر لإلصاق التهمة بهم لإحراج المملكة.