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سيـــاســة
إرسال وفد سعودى إلى أسطنبول للتحقيق فى اختفاء خاشقجى
الأحد 07 أكتوبر 2018 11:20 ص
جمال خاشقجي
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جمال خاشقجي
خالد بدر الدين
كشف مصدر مسؤول في القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية فى أسطنبول، عن وصول وفد أمني مكون من محققين سعوديين، ليلة أمس السبت، بناءً على طلب الجانب السعودي وموافقة تركيا الشقيق، للمشاركة في التحقيقات الخاصة باختفاء المواطن السعودي، جمال خاشقجي.
أظهر فيديو تم تصويره من داخل القنصلية السعودية في اسطنبول عدم وجود المواطن السعودي، جمال خاشقجي، داخل القنصلية.
وذكرت شبكة العربية نت أن المصدر استهجن بشدة الاتهامات العارية عن الصحة، التي نشرتها وكالة "رويترز" للأنباء، نقلاً عن مسؤولين أتراك، بأن المواطن السعودي، جمال خاشقجي، قد قُتِل في القنصلية السعودية في اسطنبول، مشككاً فى أن تكون هذه التصريحات صادرة عن مسؤولين أتراك مطلعين أو مُخوّل لهم التصريح عن الموضوع.
وأكد المصدر حرص المملكة على سلامة مواطنيها أينما كانوا، ومتابعة السلطات السعودية المختصة بهذا الشأن ومعرفة الحقيقة كاملة.
من جانبه، وصف القنصل العام السعودي في أسطنبول، محمد العتيبي، تصريحات بعض المسؤولين الأتراك حول تواجد المواطن السعودي خاشقجي داخل القنصلية بـ"المؤسفة"، وذلك لاعتمادها على روايات أشخاص، عِوضاً عن أن تكون التصريحات مبنية على الحقائق أو الوقائع.
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