فاركو: طرح 20 صنفًا دوائيًا جديدًا بنهاية العام





أحمد صبرىقال الدكتور ضياء الدين إبراهيم، مدير عام شركة فاركو إنهم يخططون لاطلاق ما يزيد على 20 صنفا جديدا من الأدوية، من جميع الشركات التابعة لمجموعة فاركو وذلك بنهاية العام الحالى.وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"المال" أن تلك الأدوية، تحتوى على مضادات واشربة واقراص للجهاز الهصمى والكبد، مؤكدا ان افتتاح مصنع الهرمونات الجديد لدى المجموعة سيعمل على زيادة القدرة الانتاجية والتصديرية.وأوضح أن معدل نمو الشركة ارتفع خلال العام ليصل لـ45% عن العام الماضى، مؤكدا أن تلك النسبة من أكبر نسب النمو نتيجة انخفاض أسعار أدوية فاركو عن المثيل الأجنبى.